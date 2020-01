বরিশালে অধ্যক্ষর দুর্নীতির প্রতিবাদে শিক্ষক-কর্মচারীদের মানববন্ধন

বরিশাল ব্যুরো ॥ ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির কারনে গত চার মাস কলেজে অনুপস্থিত রয়েছেন অধ্যক্ষ। এ কারণে বেতনভাতা বন্ধ রয়েছে ওই কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীদের। উপায়অন্তুর না পেয়ে অবশেষে শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপের দাবিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে কলেজ ক্যাম্পাসে মানববন্ধন করেছেন।

ঘটনাটি ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের পাশ্ববর্তী গৌরনদী বাসষ্ট্যান্ডস্থ আল-আমিন টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের। ঘন্টাব্যাপী কলেজ ক্যাম্পাসে মানববন্ধন চলাকালীন সময় অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন-প্রভাষক মোয়াজ্জেম সরদার, রাশিদা খানম, প্রদর্শক মাসুম বিল্লাহ প্রমুখ।

