বরিশালে খাল থেকে মাথার খুলি উদ্ধার

বরিশাল ব্যুরো ॥ নগরীর শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসের খাল থেকে মানুষের মাথার খুলি ও দুটি হাড় উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ইন্টার্ন ডক্টরস হোস্টেলের পেছনের খাল থেকে এ মাথার খুলি ও হাড় উদ্ধার করা হয়।

সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা বিভাগের সুপারভাইজার সাইদুল ইসলাম জানান, দুপুর একটার দিকে খাল পরিস্কার করার সময় মানুষের মাথার খুলি ও দুটি হাড়ের অংশবিশেষ ময়লার সাথে উঠে আসে। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মোঃ নুরুল ইসলাম পিপিএম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

