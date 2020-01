মেয়র প্রার্থী ইশরাকের সাথে শিবির নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ উল্লেখ করে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও কিছু গণমাধ্যমের মিথ্যা খবরের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ।

আসন্ন ঢাকা সিটি দক্ষিণ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইশরাক হোসেনের সাথে শিবির নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ উল্লেখ করে ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম ও কিছু গণমাধ্যমের মিথ্যাচারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

এক যৌথ প্রতিবাদ বার্তায় ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোঃ সিরাজুল ইসলাম ও সেক্রেটারি জেনারেল সালাহউদ্দিন আইউবী বলেন, বেফাস মন্তব্যকারী হিসেবে চিহ্নিত ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম আসন্ন মেয়র নির্বাচনে আওয়ামীলীগের অগণতান্ত্রিক অবস্থানকে আড়াল করতে কান্ডজ্ঞানহীন বক্তব্য ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। তিনি একটি ভুইফোর অনলাইন পত্রিকার মিথ্যা-বানোয়াট সংবাদকে প্রচার করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে, বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী ইশরাক হোসেনের সাথে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সেক্রেটারি জেনারেল সালাউদ্দিন আইউবীসহ নেতৃবৃন্দ ঢাকায় কমিউনিটি সেন্টারে বৈঠক করে ইশরাক হোসেনকে নিজেদের সমর্থক হিসেবে পরিচয় দিয়ে উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন। তার এ কপি করা বক্তব্য সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত। আমরা চ্যালেঞ্জ করে বলছি, ছাত্রশিবিরের নেতৃবৃন্দের সাথে ইশরাক হোসেনের সাথে বৈঠক দূরে থাক কোনদিন দেখাও হয়নি। আর এ উদ্ভট তথ্যটি সিদ্দিকী নাজমুল আলমের নিজেরও নয় বরং অপরিচিত ভিত্তিহীন ‘বাংলা নিউজ ব্যাংক’ নামক একপেশে নামসর্বস্ব অনলাইন পোর্টালের ভারসাম্যহীন প্রতিবেদনকে হুবহু কপি করে নিজের ফেসবুকে পোষ্ট করেছেন। যা যুগান্তরসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে। যুগান্তরের মত একটি দায়িত্বশীল পত্রিকা এরকম দায়িত্বহীন নিউজ প্রচার করবে তা খুবই দু:খজনক। অবৈধ সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণকে আড়াল ও সরকারের প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে ভারসাম্যহীন উদ্ভট গায়েবী রিপোর্ট প্রকাশ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা নামসর্বস্ব অনলাইন পোর্টালটির মূল কাজ, যা এর আগেও দেখা গেছে। আর সিদ্দিকী নাজমুল আলমেরও অসৌজন্য ও বেফাস মন্তব্য করার খ্যাতি রয়েছে। মূলত প্রতিবেদন ও মন্তব্যে দুই ভারসাম্যহীনতার বহি:প্রকাশ ঘটেছে। এসব বিকৃত মস্তিস্কের উদ্ভট আবিস্কারের সাথে সত্যতার লেশমাত্র নেই।

নেতৃবৃন্দ বলেন, জনগণ সজাগ এবং সচেতন। ছাত্রশিবিরকে জড়িয়ে কান্ডজ্ঞানহীন বক্তব্য দিলেই জনগণ তা মেনে নিবে এমনটি ভাবা বোকামি। যুগান্তরে প্রকাশিত সাবেক ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদকের এ উদ্ভট আবিস্কার জনগণ ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছে, যার প্রমাণ নিউজটির অসংখ্য কমেন্টেই রয়েছে। আমরা সিদ্দিকী নাজমুল আলমকে তার কপি করা বক্তব্য প্রত্যাহার, ভারসাম্যহীনতার লাগাম টেনে ধরা ও একপেশে গণমাধ্যমকে উদ্ভট নিউজ প্রকাশ থেকে বিরত থাকার জন্য আহবান জানাচ্ছি।