মেয়েদের কোন অঙ্গটি আমরা খেতে পারি ?উত্তর জানলে চমকে উঠবেন…

বিভিন্ন কোম্পানির ইন্টারভিউতে সাধারণত বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশ্ন করা হয়। বিশেষত যে ইন্টারভিউ দিচ্ছে সে কি পড়াশোনা করেছে, কতটা করেছে তার উপর ভিত্তি করেই ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। তার উপর থেকেই ধরা হয় বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন।

কি পরিক্ষা বা কি পদের জন্য ইন্টারভিউ হচ্ছে সেদিকে খেয়াল রেখেও ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। পড়াশোনার বাইরে এমন অনেক বিষয়ের ওপর বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হয়, যার উত্তর আমাদের সকলেরই অজানা। যেসব প্রশ্ন গুলির উত্তর দিতে গেলে আমাদের সকলকেই কমবেশি ভাবতে হবে। সকলকেই অল্পবিস্তর মাথা খাটাতে হবে।

তেমনই একটি ভয়ঙ্কর পরীক্ষা IAS বা ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস। ভারত সরকারের সবচেয়ে বড় পদে চাকরি এই IAS। এখানে চাকরি পাওয়ার জন্য ছাত্র ছাত্রীরা সব সময় মুখিয়ে থাকে। অনেকেই চেষ্টা করে, কিন্তু কয়েকজন ভাগ্যবান ছাড়া IAS উত্তীর্ণ হওয়া বাকিদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

সুতরাং এই পরীক্ষার ইন্টারভিউ যে একটু অন্যরকম হবে সেটাই স্বাভাবিক। আর হয়ও তেমন। এই পরীক্ষার ইন্টারভিউতে পড়াশোনার বাইরে এমন সব প্রশ্ন করা হয় যার উত্তর আমাদের অনেকেরই অজানা।

আজ আমরা এই প্রতিবেদনে তেমনই কিছু প্রশ্ন এবং তার উত্তর নিয়ে এসেছি, যেগুলো IAS পরীক্ষার ইন্টারভিউতে একসময় ধরা হয়েছিল। আসুন দেখে নি সেইসব অদ্ভুত প্রশ্ন এবং তার উত্তর।

১। প্রশ্নঃ কোন মাসে একজন মানুষ সবচেয়ে কম ঘুমায় ?

উত্তরঃ ফেব্রুয়ারি মাস। কারণ এই মাসের দিন সবচেয়ে কম, তাই স্বাভাবিক ভাবেই এইমাসে কম ঘুমায় একজন।

২। প্রশ্নঃ চীনের মানুষ জাপানের মানুষের থেকে বেশি খায় কেনো ?

উত্তরঃ খুবই সহজ, কারণ জাপানের থেকে চীনের জনসংখ্যা অনেক বেশি।

৩। প্রশ্নঃ পাশাপাশি তিনটি ঘর আছে, তার মধ্যে একটি ঘরে তোমায় ঢুকতে হবে। প্রথম ঘরের ভিতর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। দ্বিতীয় ঘরে বন্দুক হাতে অপেক্ষা করছে একদল হিংস্র ডাকাত, আর তৃতীয় ঘরে আছে পাঁচটা সিংহ, যারা তিন বছর ধরে কিছুই খায়নি। তাহলে এবার বলো কোন ঘরটা তোমার জন্য নিরাপদ ?

উত্তরঃ খুবই সোজা। আমার জন্য তৃতীয় ঘরটাই নিরাপদ। কারণ তিন বছর না খেয়ে সিংহগুলো নিশ্চয়ই আর বেঁচে নেই।

৪। প্রশ্নঃ এভারেস্ট আবিষ্কার হওয়ার আগে পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ কি ছিল ?

উত্তরঃ এভারেস্টই হবে, শুধু তখনে আবিষ্কার হয়নি।

৫। প্রশ্নঃ এমন কি জিনিস যা আমরা খাওয়ার জন্য কিনি, কিন্তু খাওয়া হয় না ?

উত্তরঃ খাওয়ার প্লেট ।

৬। প্রশ্নঃ মেয়েদের কোন অঙ্গটি আমরা খেতে পারি ?

উত্তরঃ লেডি ফিঙ্গার! লেডি কথাটা থাকলেও লেডি ফিঙ্গার মানে তো আসলে ঢ্যাঁড়শ।

আসলে এই ধরণের প্রশ্ন গুলো করা হয় পরীক্ষার্থীর IQ টেস্ট করার জন্য। সিলেবাসের বাইরে তারা কটতা পারদর্শী সেটাই দেখা হয়।