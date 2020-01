৪৮ ঘন্টার আল্টিমেটাম- সাংবাদিকদের উপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

মোঃ নাসির উদ্দিন, ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধিঃ টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে সাংবাদিকদের উপর সন্ত্রাসীর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩ জানুয়ারি) সকাল ১১ টার দিকে ভূঞাপুর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এ বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন পালিত হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি প্রেসক্লাব চত্ত্বর থেকে পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে থানার মোড় চত্ত্বরে ঘন্টাব্যাপি মানববন্ধন পালন করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন, ভূঞাপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি শাহ্ আলম প্রামানিক, সাবেক সভাপতি আসাদুল ইসলাম বাবুল, সাবেক সহ-সভাপতি আতোয়ার রহমান মিন্টু, সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আখতার হোসেন খান প্রমুখসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার কর্মরত সাংবাদিক বৃন্দ এবং উপজেলার বিভিন্ন অনলাইন ভিত্তিক সামাজিক সেবামূলক সংগঠন অংশ নেয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সংবাদ সংগ্রহের সময় সাংবাদিকদের উপর জুয়াড়িদের হামলা অত্যান্ত ন্যাক্কারজনক। জুয়াড়ি সন্ত্রাসীদের মুলহোতাসহ আসামীদের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়। অন্যথায় সাংবাদিকরা আরো কঠোর কর্মসূচী দিতে বাধ্য হবে।

এদিকে, গত বৃহস্পতিবার (০২ জানুয়ারি) রাতেই ডিবিসি’র টাঙ্গাইল প্রতিনিধি সোহেল তালুকদার বাদী হয়ে জুয়াড়ি’র প্রধান ফজল মন্ডলকে প্রধান আসামী করে ৮ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত শতাধিক জুয়াড়ি’র বিরুদ্ধে ভূঞাপুর থানায় মামলা দায়ের করেছেন। এ ঘটনায় রাতেই সামাদ, সালাম ও রমজান নামের ৩ জন জুয়াড়িকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে এখন পর্যন্ত জুয়াড়ির প্রধান ফজল মন্ডলসহ তার অনুসারীদের গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

উল্লেখ্য, টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে জুয়ার আসরের সচিত্র সংবাদ সংগ্রহে গিয়ে সাংবাদিকদের উপর হামলা চালায় জুয়াড়িরা। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার গোবিন্দাসী ঘাট সংলগ্ন কাঁশবন এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় ডিবিসি টেলিভিশনের টাঙ্গাইল প্রতিনিধি সোহেল তালুকদার, ক্যামেরা পারসন আশিকুর রহমান, দৈনিক ইত্তেফাকের সাংবাদিক অভিজিৎ ঘোষ ও সাংবাদিকসহ মোট ৬ জন আহত হয়। এ সময় ডিবিসি’র ১টি ক্যামেরা ভাঙচুর এবং অপর ১টি ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয়। এছাড়া ডিবিসি’র বুম (মাইক্রোফোন) ভাঙচুর করা হয়। এরপর ঘটনার বৃহস্পতিবার রাতেই ডিবিসি’র টাঙ্গাইল প্রতিনিধি সোহেল তালুকদার বাদী হয়ে জুয়াড়ি’র প্রধান ফজল মন্ডলকে প্রধান আসামী করে ৮ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত শতাধিক জুয়াড়ি’র বিরুদ্ধে ভূঞাপুর থানায় মামলা দায়ের করেছেন।