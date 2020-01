আত্রাইয়ে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরন

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর আত্রাইয়ে ছোটডাঙ্গা গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির উদ্দ্যোগে শীতার্ত ছিন্নমূল, অসহায়, গরীব ও খেটে খাওয়া শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরন করা হয়েছে।

শনিবার ভবানীপুর বাজারে ছোটডাঙ্গা গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির কার্যালয়ে ৫শতাধিক গরীব অসহায় শীতার্তদের মাঝে এই শীতবস্ত্র বিতরন করা হয়।

ছোটডাঙ্গা গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির সভাপতি ও শাহাগোলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শীতবস্ত্র বিতরন করেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এবাদুর রহমান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, শাহাগোলা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মো. শফিকুল ইসলাম বাবু, শাহাগোলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ছামসুল আলম।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন আত্রাই প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ মল্লিক, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হোসাইন সেন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক সাংবাদিক নাজমুল হক নাহিদ, ইউপি সদস্য মোসলেম উদ্দিন, জালাল উদ্দিন, সাখোয়াৎ হোসেন, ইসমাইল হোসেন প্রমূখ। #