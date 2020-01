বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা নারীর প্রতি সহিংসতার প্রধান কারণ -সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী

প্রেসরিলিজ

নিরাপদ যৌন শিক্ষা এবং প্রজননস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আকাশ সংস্কৃতি ও সোশ্যাল মিডিয়ার ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সমাজে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্যই যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য শিক্ষা প্রয়োজন। শিক্ষা পাঠ্যক্রমে এ বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। একই সাথে গণমাধ্যমকে নারীর প্রতি নির্যাতনের ঘটনাগুলোর তথ্যানুসন্ধান ও ফলোআপ রিপোর্ট আরো বেশি করে প্রকাশ করতে হবে। সমাজে ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার পাশাপাশি পরধর্ম সহিষ্ণুতা অনুশীলনের মাধ্যমে মানবিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। সমাজের ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের প্রশ্রয়ে অনেক সময় অপরাধীরা আইনি প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে যায়, যা সামাজিক ন্যায় বিচারের পরিপন্থী।

আজ ০৪ জানুয়ারি, শনিবার সকালে রাজধানীর এফডিসি’তে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচী ও ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির যৌথ আয়োজনে যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক সচেতনতামূলক বিতর্ক প্রতিযোগিতাটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি’র চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ।

রাশেদা কে চৌধুরী আরো বলেন, সকল স্তরে সহিংসতার বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে। নির্যাতন শুরু হয় যেখানে সেখান থেকেই আমাদের প্রতিরোধের কাজ করতে হবে। নির্যাতনমুক্ত ও মানবিক সমাজ বিনির্মানে সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি’র চেয়ারম্যান জনাব হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা মাধ্যমিক পর্যায় থেকে পাঠ্যপুস্তকে অর্ন্তভূক্ত করা হলেও শিক্ষকরা ক্লাশে তা পড়াতে অস্বস্তি বোধ করেন। শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে বাড়িতে পড়ে নিতে বলে থাকেন। বর্তমানে বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স ১৬.১ বছর। এদের মধ্যে অধিকাংশ মেয়েরাই বিয়ের পিঁড়িতে বসা পর্যন্ত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানেনা। ২০ বছরের কম বয়সী মেয়েদের সন্তান জন্মদানে প্রতি ১ হাজারে ৩১ জন মায়ের মৃত্যু হয়। ইউএনএফপিএ’র তথ্যমতে অনিরাপদ গর্ভপাতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশে^ দ্বিতীয়। তিনি বলেন, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার তৃতীয় লক্ষ্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই নিরাপদ প্রজননস্বাস্থ্য ও যথাযথ যৌনশিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তাই কম বয়সে যৌনতার ক্ষতিকর দিক, অনিরাপদ গর্ভপাত, শারিরীক পরিবর্তন, জন্ম নিয়ন্ত্রন সহ যৌনরোগ সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের স্বচ্ছ ধারনা দেওয়া উচিত। তাহলে সে বুঝতে পারবে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, কোনটা ভালোবাসার সম্পর্ক আর কোনটা অসৎ উদ্দেশ্যের সম্পর্ক।

যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে জনাব কিরণ ১০টি সুপারিশ পেশ করেন। সুপারিশগুলো হচ্ছে-

০১. সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায়ও যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে ০২. যৌন প্রজননস্বাস্থ্য জ্ঞান বৃদ্ধিতে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দূর করে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে ০৩. বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ক রচনা, উপস্থিত বক্তৃতা, নাটিকা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ০৪. তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের যৌন রোগ চিকিৎসায় চিকিৎসকদের ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা ০৫. গণমাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের জন্য যৌনশিক্ষা ও প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান বেশি করে আয়োজন করা ০৬. নিরাপদ মাতৃত্ব ও প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যচিত্র গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সারাদেশে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা ০৭. যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য প্রদান করা ০৮. স্বাস্থ্যশিক্ষা ব্যুরোতে কিশোর কিশোরী যৌনশিক্ষা ইউনিট চালু করা ০৯. সমন্বিতভাবে যৌন প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব জোরদার করা ১০. প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির বিশেষ চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে যৌন ও প্রজনন শিক্ষার ব্যবস্থা করা

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাইট হেয়ার রাইট নাও এর জাতীয় সমন্বয়কারী সারাবান তাহুরা জামান, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচীর কনসালটেন্ট কামরুন নেসা হাসান ও সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার বি এ ওয়াহিদ নিউটন। প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ রইস, ড. এস এম মোর্শেদ, সাংবাদিক আতাউর রহমান কাবুল, সাংবাদিক জান্নাতুল বাকেয়া কেকা ও সাংবাদিক শারমিন নীরা। জরমযঃ ঐবৎব জরমযঃ ঘড়ি প্ল্যাটফর্ম এর সহযোগিতায় ‘‘আর নয় নিরবতা, বিতর্কে আসুক সচেতনতা’’ এ শ্লোগানে বিতর্ক অন্বেষণ শিরোনামে জাতীয় ভিত্তিক এ বিতর্ক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ বিভাগকে হারিয়ে ঢাকা বিভাগ জয়লাভ করে।

ক্যাপশন ০১: যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক সচেতনতামূলক বিতর্ক প্রতিযোগিতার অতিথি রাশেদা কে চৌধুরী ও ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ সহ অন্যান্যদের সাথে অংশগ্রহণকারী বিতার্কিকদের দেখা যাচ্ছে।

ক্যাপশন ০২: যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক সচেতনতামূলক বিতর্ক প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন দলকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন অনুষ্ঠানের অতিথি রাশেদা কে চৌধুরী ও ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ সহ অন্যান্য অতিথিরা।