বেড না পেয়ে মেঝেতে চিকিৎসা নিচ্ছে রোগিরা

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: শীতের তীব্রতায় গাইবান্ধায় দেখা দিয়েছে শীতজনিত নানা রোগ। শিশুদের ডায়রিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় হাসপাতালে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। হাড় কাঁপানো শীত যেন একপ্রকার অভিশাপ হিসেবেই দেখা দিয়েছে এই জেলার ছিন্নমুল মানুষের জন্য। শিশু ও বয়স্করা বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। আক্রান্তদের মধ্যে ঠান্ডাজনিত সর্দি, জ্বর, নিউমোনিয়ায় সংখ্যা বেশি। আর বয়স্করা শ্বাসকষ্ট ও ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। গাইবান্ধা সদর আধুনিক হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। হাসপাতালে বেডে জায়গা না হওয়ায় মেঝেতেও চিকিৎসা সেবা নিচ্ছেন রোগীরা। সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকরা। চিকিৎসা নিতে আসা রামচন্দ্রপুর গ্রামের মজি আকন্দ বলেন শিশু ওয়ার্ডে বেড না থাকায় মেঝেতে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে। গাইবান্ধা সদর আধুনিক হাসপাতালের সিনিয়র নার্স ও ডায়রিয়া ওয়ার্ডের ইনচার্জ আরিফা খানম বলেন ডায়রিয়া আক্রান্ত ২৪ শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। শীতের কারণে শিশুরা ডায়রিয়া রোগে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। এজন্য রোগীর সংখ্যা হাসপাতালে বৃদ্ধি পেয়েছে। বেডের থেকে শিশু রোগীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় মেঝেতে অনেক রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে।

