ভূঞাপুরে মূলহোতাদের গ্রেফতার দাবীতে দ্বিতীয় দিনের মতো সাংবাদিকদের বিক্ষোভ

মোঃ নাসির উদ্দিন, ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধিঃ টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে সাংবাদিকদের উপর জুয়াড়িদের হামলা ও মূলহোতাদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবীতে দ্বিতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করা হয়েছে।

শনিবার (৪ জানুয়ারি) বেলা ১২টায় ভূঞাপুর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালিত হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি পৌর এলাকার বিভিন্ন প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দেশের সর্ববৃহৎ জুয়া আসর পরিচালানাকারী, মাদক সম্রাট ফজল মন্ডল ও তার সহযোগীরা তিন দিনেও গ্রেফতার হয়নি। তারা প্রকাশ্যে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রকাশ্যে আসামীরা ঘুরে বেড়ানোয় ক্ষোভ প্রকাশ করেন বক্তারা।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, ভূঞাপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি শাহ্ আলম প্রামানিক, সাবেক সভাপতি আসাদুল ইসলাম বাবুল, সাবেক সভাপতি আতোয়ার রহমান মিন্টু, মিজানুর রহমান, সহ-সভাপতি সিরাজুল ইসলাম কিসলু প্রমুখ। এছাড়া সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও সুজনের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে জুয়ার আসরের সচিত্র সংবাদ সংগ্রহে গিয়ে সাংবাদিকদের উপর হামলা চালায় জুয়াড়িরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার গোবিন্দাসী ঘাট সংলগ্ন কাঁশবন এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় ডিবিসি টেলিভিশনের টাঙ্গাইল প্রতিনিধি সোহেল তালুকদার, ক্যামেরা পারসন আশিকুর রহমান, দৈনিক ইত্তেফাকের সাংবাদিক অভিজিৎ ঘোষ, দৈনিক একুশের বাণী পত্রিকার সাংবাদিক হৃদয় মন্ডলসহ আরো দুইজন আহত হয়। এসময় ডিবিসি’র একটি ক্যামেরা ভাঙচুর এবং অপর একটি ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয়। এছাড়া ডিবিসি’র বুম (মাইক্রোফোন) ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতেই ডিবিসি’র টাঙ্গাইল প্রতিনিধি সোহেল তালুকদার বাদী হয়ে জুয়াড়– প্রধান ফজল মন্ডলকে প্রধান আসামী করে ৮ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত শতাধিক জুয়াড়–র বিরুদ্ধে ভূঞাপুর থানায় মামলা দায়ের করেছেন।