যে কারণে বয়সে বড় নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয় ছেলেরা

ঢাকা : ভালোবাসা মানে না বয়স। যেকোনো বয়সেই মানুষ প্রেমে পড়তে পারে। তবে স্বাভাবিকভাবে নারীরা বয়স্ক পুরুষকেই জীবন সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করে। সেটা সামাজিকভাবেও গ্রহণযোগ্য। এর উল্টো হিসেব করলে দেখা যায়, ছেলেরা বয়সে বড় নারীদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়।

যদিও সম্পর্কের ক্ষেত্রে বয়স বিশেষ কোনো গুরুত্ব বহন না। যেকোনো বয়সের পুরুষ যেকোনো বয়সের নারীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারে। আমাদের সমাজে আগে থেকেই নিয়ম আছে, সম্পর্কের ক্ষেত্রে মেয়েদের সব সময় পুরুষের থেকে কম বয়সী হতে হবে।

তবে এখন সময় ও সমাজ বদলে গেছে। এরসঙ্গে বদলে গেছে মানসিকতাও। ঢালিউড, টালিউড, বলিউড ও হলিউড থেকে শুরু করে ক্রিকেট জগতেও এমন অনেকে আছেন; যারা নিজের থেকে বয়সে বড় নারীদের জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তারকাদের বাইরে আমাদের সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে এ প্রবণতা দেখা যায়।

এর কিছু কারণ খুঁজে পেয়েছেন গবেষকরা। তারা মনে করেন, ছেলেরা নিজের তুলনায় বেশি বয়সের মেয়েদের প্রতি আকর্ষিত হয়। কেননা তাদের প্রতি বিশ্বাস বা আস্থা রাখা যায়। অনেক পুরুষ স্বীকার করেছেন, বেশি বয়সের নারীরা জীবনকে বেশি দিন ধরে দেখেন। তাই জীবন সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা বেশি।

এছাড়া বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাসও বাড়ে। পুরুষরা আত্মবিশ্বাসী মেয়ে পছন্দ করে। যাদের নিজেদের প্রয়োজনের কথা বলতে কোনো দ্বিধা থাকে না, এমন মেয়ে পছন্দ হওয়ার কারণেই ছেলেরা বেশি বয়সী নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

সবশেষে বলা যায়, বেশি বয়সের নারীদের সঙ্গে বোঝাপড়াটা অনেক বেশি ভালো হয়। তারা একে অপরের প্রতি আস্থাশীল হয়ে থাকে। এমনকি পরস্পর দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেওয়ার ক্ষেত্রেও এটি একটি বড় কারণ হতে পারে। তবে বয়সে ছোট-বড় কোন বিষয় নয়; সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হওয়াই মূল কথা।