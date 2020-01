যে ৫ অঙ্গ বড় হলে নারীদের সৌভাগ্যবতী ভাবা হয়!

ঢাকা : সৃষ্টির ক্ষমতা রাখা নারী থাকলে পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হতো না। তবুও অনেকে কন্যা সন্তানকে জন্ম দিতে চায় না। এখনো অনেকে কন্যা সন্তান জন্ম দেয়াকে অভিশাপ বলে মনে করে। অনেকে কন্যা সন্তান হবে জানতে পেরে তার ভ্রুন নষ্ট করে ফেলে। কারণ কন্যা বা নারীদের এক শ্রেণি বোঝা মনে করে।

যদিও অনেক জায়গায় এর উল্টোটাও হয়। কন্যা সন্তান পছন্দ করেন আর নাই করেন নারী না থাকলে এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব মুছে যাবে। কথায় আছে, একটি নারী চাইলে কাউকে করতে পারে আমির আবার কাউকে করে দিতে পারে ফকির!

তবে বেশ কিছু লক্ষণেল বোঝা যায় নারীরা তাদের পরিবার ও স্বামীর জন্য সৌভাগ্যশালী হন। শাস্ত্রমতে, নারীদের নির্দিষ্ট কয়েকটি অঙ্গ বড় হলে তা পরিবারে সুখ-সমৃদ্ধি নিয়ে আসে।

১. লম্বা চুল: যেসব মেয়েদের মাথায় লম্বা চুল রয়েছে তাদের ভাগ্যবতী বলে মনে করা হয়।

২. বড় চোখ: যেসব মেয়েদের চোখ বড় তারা রূপের সাথে ধন সম্পত্তির অধিকারী হয়। এরা খুব ভালো সংসারী হয় এবং স্বামীদের অত্যন্ত ভালোবাসে।

৩. লম্বা গলা: এই ধরনের মেয়েরা হয় কাজেকর্মে নিপুণা । এইসব মেয়েরা যে বাড়িতে যায় সেখানকার পরিবেশ আনন্দময় হয়ে ওঠে।

৪. লম্বা নাক: লম্বা টিকালো নাক সৌভাগ্যবতীর লক্ষণ। এসব নারীরা সকল সমস্যার সমাধান ঠান্ডা মাথায় করতে সক্ষম।

৫. লম্বা আঙ্গুল: লম্বা আঙ্গুল সৌভাগ্যবতীর লক্ষণ বলে মনে করা হয়। এসব মেয়েরা বাজে খরচা না করে টাকা জমানোর চেষ্টা করে।