রাজধানীতে দীর্ঘদিন ধরে এসআই‍‍`র ধর্ষণে অতিষ্ঠ নারীর ৯৯৯ ফোন

ঢাকা: রাজধানীতে বিয়ের কথা বলে এক নারীকে দীর্ঘদিন ধরে নিপীড়নের অভিযোগে পুলিশের এক উপপরিদর্শককে (এসআই) গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারী) রাতে আগারগাঁওয়ের তালতলা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে শেরেবাংলা নগর থানার পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শেরেবাংলা নগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবুল কালাম আজাদ।

গ্রেফতার পুলিশ সদস্যের নাম রাকিব হোসেন। তিনি মিরপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) পদে কর্মরত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার রাতে ধর্ষণের অভিযোগে রাকিব হোসেনের বিরুদ্ধে শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন এক নারী। ওই মামলায়ই তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ওই নারীর অভিযোগের বরাত দিয়ে শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশ জানায়, এসআই রাকিব হোসেন তালতলার এক নারীকে বিয়ে করার কথা বলে তার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ওই নারী বারবার বিয়ের জন্য তাগিদ দিলেও টালবাহানা করেন রাকিব।

অভিযোগকারী নারী জানান, এসআই রাকিব তালতলার একটি বাসায় ওই নারীকে বৃহস্পতিবার রাতেও ধর্ষণ করেন। এদিনও বিয়ে করতে অস্বীকার করায় ওই নারী কৌশলে জাতীয় জরুরি সেবা ‘৯৯৯’ নম্বরে ফোন করে পুলিশের সহায়তা চান।

পরে শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশ ওই বাসায় গিয়ে ওই নারীকে উদ্ধার করে এবং এসআই রাকিবকে গ্রেফতার করে। পরে তাদের দুজনকে শেরেবাংলা নগর থানায় নেয়া হয়। ওই নারী বাদী হয়ে রাতেই এসআই রাকিবের বিরুদ্ধে মামলা করেন।