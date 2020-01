শিবগঞ্জে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামীকে রফাদফা করে ছেড়ে দেওয়ার মিথ্যা সংবাদ প্রচার

বগুড়ার শিবগঞ্জ থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে এক ওয়ারেন্ট ভুক্ত নারী আসামীকে গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করলেও একটি জাতীয় দৈনিকে শিবগঞ্জ থানার ওসির বিরুদ্ধে রফাদফা করে আসামীকে ছেড়ে দেওয়ার মিথ্যা সংবাদ প্রচার করা হয়েছে।

জানা যায়, গত ২জানুয়ারী দিবাগত রাতে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ আদালতের ২৭২/১৮নং মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত নারী আসামী মুঞ্জিলাকে শিবগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমানের নির্দেশে এসআই আহসানুল হক সঙ্গিয় ফোর্সসহ উপজেলার ময়দানহাট্টা ইউনিয়নের ঝাউপাড়া গ্রামে স্বামী মাসুদ রানার বাড়ী থেকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে এবং ৩ ডিসেম্বর দুপুরে বগুড়ায় বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করে। এসংক্রান্ত একটি জাতীয় দৈনিকে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামীকে দফারফা করে ছেড়ে দেওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। শিবগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান এ প্রতিবেদককে বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী মুঞ্জিলাকে গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়ে একটি জাতীয় দৈনিকে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করা হয়। মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের জন্য সঠিক আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।