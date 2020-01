সরিষা ফুলে ভরে উঠেছে গাইবান্ধার চরাঞ্চল

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: সরিষার ফুলে ভরে উঠেছে গাইবান্ধার চরাঞ্চল। সরিষার ফুলের সুবাস ছড়িয়ে গেছে গোটা তিস্তার চরাঞ্চল। সেই গন্ধের টানে ছুটে আসছে মৌমাছিরা। অনেকে সরিষা ক্ষেতের বর্ণিল দৃশ্য ক্যামেরা বন্ধী করে রাখছেন। গাইবান্ধা সদর, ফুলছড়ি,সাঘাটা ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় তিস্তার চরাঞ্চলে সরিষা ক্ষেতের বাহারি দৃশ্য যেন নজর কাড়ার মত। প্রতিদিন চরের সরিষা ক্ষেতে সুটিং ও ছবি উঠানোর জন্য আসছে শতাধিক নারী পুরুষ। তিস্তার চরাঞ্চলে দেখা যাচ্ছে সবুজের সমারো

স্বাধীনতার পর নদী খনন, শাসন, ড্রেজিং ও সংরক্ষণ না করায় উজান থেকে নেমে আসা পলি জমে খরস্রোতা রাক্ষুসি তিস্তা নদী আবাদি জমিতে রুপ নিয়েছে। দীর্ঘদিনের তিস্তার ভাঙনে জমি জিরাত খুঁয়ে যাওয়া পরিবারগুলো যেন তাদের প্রাণ ফিরে পেয়েছে। তিস্তায় শেষ সম্বল হারিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় চলে যাওয়া পরিবারগুলো পুনরায় চরে ফিরে এসে বাপ দাদার ভিটায় স্ত্রী পুত্র পরিজন নিয়ে নানাবিধ ফসলের চাষাবাদে মেতে উঠেছে। সুন্দরগঞ্জ উপজেলার তারাপুর, বেলকা, হরিপুর, চন্ডিপুর, শ্রীপুর ও কাপাসিয়া ইউপির উপর দিয়ে প্রবাহিত তিস্তা নদীর বিভিন্ন চরাঞ্চলে এখন সরিষা ক্ষেতসহ নানা জাতের শাকসবজি, আলু, বেগুন, মরিচ, ছিটা পিঁয়াজ, আদা, রসুন, সিম, ধনে পাতা, গাজর, কফি, মুলা, লাউ, গম, তিল, তিশি, ভুট্টাসহ বিভিন্ন প্রজাতের ধান চাষ করা হচ্ছে।

হরিপুর চরের রফিকুল ইসলাম বলেন দশ বছর আগে তার ১০ বিঘা জমি নদীতে বিলিন হয়ে যায়। যার কারণে তিনি বাপ দাদার ভিটা ছেড়ে রংপুরে গিয়ে বসবাস শুরু করে। গত ২ বছর হল চরের জমিগুলো আবাদিতে জমিতে পরিণত হওয়ায় বাপ দাদার ভিটায় ফিরে এসে পুনরায় চাষাবাদ শুরু করেছি। এ বছর ৩ বিঘা জমিতে সরিষা, এক বিঘা জমিতে ভুট্টা এবং এক বিঘা জমিতে সবজি চাষ করেছি। চলতি মৌসুমে ৬০ / ৭০ হাজার টাকা লাভ হতে পারে। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন থাকায় চরাঞ্চল হতে চাষিরা উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারে নিতে পারছে না।

হরিপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান নাফিউল ইসলাম জেমি বলেন চরাঞ্চলে উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ, বাজারজাত করণ এবং প্রক্রিয়াজাত করণের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় চাষিরা মুনাফা অর্জন করতে পারছে না। উৎপাদিত ফসল সংরক্ষনের জন্য হিমাগার প্রয়োজন। সুন্দরগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ সৈয়দ রেজা-ই মাহমুদ বলেন তিস্তার চরাঞ্চলের অনেক এলাকা এখন আবাদি জমিতে পরিণত হয়েছে। চরাঞ্চলের মাটিতে পলি জমে থাকার কারণে অনেক উর্বর। সে কারণে রাসায়নিক সার ছাড়াই বিভিন্ন ফসলের ফলন ভাল হচ্ছে। চলতি মৌসুমে ৮৮৩ হেক্টর জমিতে সরিষা চাষ হয়েছে। যার সিংহ ভাগই চরে চাষ হয়েছে।