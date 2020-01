সোলাইমানির জানাজা পড়াবেন স্বয়ং আয়াতুল্লাহ খামেনি

শনিবার স্থানীয় সময় বিকেলে কাসেম সোলাইমানিসহ পাঁচজনের মৃতদেহ ইরানে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। এরপর মাশহাদে ইমাম রেজা (আ.) এর মাজারে নিয়ে যাওয়া হবে তার মরদেহ। সেখানে কিছু ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে রোববার তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

বাগদাদে অবস্থিত ইরানের দূতাবাস জানিয়েছে, ইরাকি জনগণের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল সোলাইমানিসহ নিহতদের মরদেহ কারবালা ও নাজাফে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে ইরাকি জনগণ তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন এবং ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী শোক পালন করবেন।

ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডের অভিজাত কুদস্ ফোর্সের কমান্ডার মেজর জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে মঙ্গলবার দাফন করা হবে বলেও জানিয়েছে ইরানের সংবাদমাধ্যম পার্সটুডে। নিজের কবরের জায়গা আগেই বলে গেছেন সোলাইমানি। সোলাইমানিকে তার নিজ প্রদেশ কেরমানে দাফন করা হবে। নিজের কবরস্থান কোথায় হবে তা আগেই বলে গেছেন তিনি।

এদিকে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনি যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে বলেছেন, ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডের অভিজাত কুদস ফোর্সের কমান্ডার মেজর জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যার কঠোর প্রতিশোধ নেবে ইরান। এ হত্যার নিন্দা করে ইরানের পক্ষ থেকে তিন দিনের শোক ঘোষণা করা হয়েছে।