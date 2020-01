স্কুল,কলেজ ও জেনারেল শিক্ষিতদের জন্য কুরআন-হাদীস শিক্ষার ভিন্নধর্মী প্রতিষ্ঠান দ্যা হলি কুরআন ইন্সটিটিউট এর শুভ উদ্বোধন

সোস্যাল মিডিয়া দাওয়াতুল কুরআন ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত “ফেসবুক কুরআন প্রতিযোগিতার” পর এবার স্কুল,কলেজ ও জেনারেল শিক্ষিতদের জন্য কুরআন-হাদীসসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়সমুহ শিক্ষা দেবার এক ভিন্নধর্মী প্রতিষ্ঠান দ্যা হলি কুরআন ইন্সটিটিউট এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হলো। ৪/১/২০২০ তারিখ রোজ শনিবার বিকাল ৪.৩০ মিনিটে ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের মহাসচিব ক্বারী মাওলানা মোঃ মাহদী হাসান কাওসারীর পরিচালনায় ও চেয়ারম্যান ডাঃ হাফেজ মাওলানা মোঃ সাইফুল্লাহ মানসুর এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা জেলা ইমাম পরিষদের সেক্রেটারী মাওলানা মোঃ গোলাম ক্বিবরিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক পূর্বাঞ্চলরে সিনিয়র স্টাফ রিপোটার জনাব এইচ এম আলাউদ্দিন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের অফিস সম্পাদক ও শিক্ষক হাফেজ মাওলানা গোলাম মোস্তফা, খুলনা বিভাগীয় পরিচালক মোঃ হেলাল উদ্দিন, মোঃ আসিফ ইকবাল মাসুম, মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোঃ আব্দুল হালিম, মোঃ মুজিবুর রহমান, শেখ শোয়েব আক্তার, মোঃ রুহুল আমিন, মোঃ বিল্লাল হোসেন, এস এম দেলোয়র হোসেন প্রমূখ ।

অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যানসহ আমন্ত্রিত মেহমানবৃন্দ প্রজেক্টরের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ক্লাসের শুভ উদ্বোধন করেন ও নবীন ছাত্রদের হাতে ফাউন্ডেশন কর্তৃক সেমিষ্টারের যাবতীয় কিতাবাদি তুলে দেন। এ সময় প্রধান অতিথি তার বক্তৃতায় বলেন, সোস্যাল মিডিয়া দাওয়াতুল কুরআন ফাউন্ডেশন কুরআনের শিক্ষা সর্বমহলে পৌছে দিতে একের পর এক যুগপোযোগী কর্মসূচী গ্রহন করছে যা সত্যিই প্রসংশনীয়। আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে কুরআন শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। কুরআন শিক্ষার মাধ্যমেই একজন মানুষ নৈতিক আদর্শবান মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

