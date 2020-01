আকাশে উড়তে শুরু করেছে ইরানের শত শত যু’দ্ধবিমান, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ক্ষণিকের এই আনন্দ-উল্লাস শো’কে পরিণত হবে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ডের প্রধান জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হ’ত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে নতুন করে তী’ব্র উত্তে’জনা তৈরি হয়েছে।

ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রামাজান শরিফ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ক্ষণিকের এই আনন্দ-উল্লাস শো’কে পরিণত হবে। শুক্রবার মার্কিন হা’মলায় অভিজাত এই বাহিনীর কুদস ফোর্সের প্রধান জেনারেল সোলাইমানি নিহ’ত হন।

এদিকে, দু’দেশের মধ্যকার উ’ত্তেজনার মধ্যেই নিজেদের যু’দ্ধবিমানের ম’হড়া শুরু করে দিয়েছে ইরান। দেশটির পশ্চিম আকাশে যু’দ্ধবিমান উড়তে দেখা গেছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে যু’দ্ধবিমান উড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইরান যেভাবে শত শত যু’দ্ধবিমান উড়াতে শুরু করেছে তাতে তৃতীয় বিশ্বযু’দ্ধের আ’শঙ্কা দেখা দিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে শুক্রবার ড্রোন হা’মলা চালিয়ে সোলাইমানিকে হ’ত্যা করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে পেন্টাগন।

পেন্টাগন জানিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশেই ওই হা’মলা চালানো হয়েছে। ইরানের ভবিষ্যৎ হা’মলা প্রতিহত করতেই এই অভিযান চালানো হয়েছে। পেন্টাগন বলছে, জেনারেল সোলেইমানি ইরাকে মার্কিন কূটনীতিক এবং কর্মকর্তাদের ওপর হা’মলার পরিকল্পনা করছিলেন। জেনারেল সোলেইমানি এবং তার কুর্দস বাহিনী শত শত মার্কিনি এবং জোটের সদস্যের হ’তাহ’তের পেছনে দায়ী বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডের কুদস্ ফোর্স কমান্ডার জেনারেল কাসেম সোলাইমানির মৃ’ত্যুতে বি’ক্ষোভে উত্তাল হয়েছে ইরানের রাজপথ। ইরানের জনগণ কাসেম সোলাইমানিকে শহিদ আখ্যা দিয়েছেন। তারা হ’ত্যার প্রতিশোধ দাবি করছেন।

রামেজান শরীফ নামে রেভল্যুশনারি গার্ডসের এক মুখপাত্র বলেন, ইসরায়েল ও আমেরিকার এই উল্লাস খুব বেশিদিন রইবে না। ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি হুঁ’শিয়ারি জানিয়েছেন, এই হ’ত্যাকা’ণ্ডের সঙ্গে জড়িত সবাইকে কড়া প্র’তিশোধের মুখে পড়তে হবে।

এই ঘটনায় রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, কাসেম সোলাইমানিকে হ’ত্যার মতো এমন ‘হঠ’কারী’ সিদ্ধান্ত মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করবে। এছাড়া চীন বলেছে, যেকোনো আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ব’লপ্রয়োগের বিরোধিতা করছে তারা।

মার্কিন বাহিনীর ড্রোন হা’মলা বিষয়ে ইরাকি প্রধানমন্ত্রী মাহদি বলেন, এই আগ্রাসনে যু’দ্ধের সূত্রপাত হতে পারে। ইরাকের মিলিটারি কমান্ডারকে হ’ত্যা করা রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপনা, সরকার ও ইরাকের জনগণের ওপর হা’মলার শামিল। ইরানের পাল্টা হা’মলার আ’শঙ্কায় বাগদাদের মার্কিন দূতাবাস অবিলম্বে মার্কিন নাগরিকদের ইরাক থেকে অন্যত্র সরে যেতে নির্দেশ দিয়েছে।