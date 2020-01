ইরানের ভয়ে দ্রুত সব মার্কিনিদের ইরাক ত্যাগের নির্দেশ

ঢাকা : জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যার পর ইরানের পাল্টা আঘাতে ভয়ে সেখান থেকে সব মার্কিন নাগরিকদের দ্রুত দেশে ফেরার নির্দেশ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ইরাকে মার্কিন দূতাবাস থেকে এ নির্দেশনা দেয়া হয়।

এর আগে শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) সকালে বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ইরানের বিপ্লবী গার্ডস বাহিনীর এলিট কুদস ফোর্সের কমান্ডার মেজর জেনারেল কাসেম সোলাইমানিসহ পাঁচজন নিহত হন।

ইরানি কমান্ডার হত্যায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে রাশিয়া। একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত বেড়ে যাবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছে রাশিয়া ও ফ্রান্স।

এদিকে কাশেমি হত্যার পর ভয়াবহ প্রতিশোধের হুশিয়ারি দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি।

তিনি বলেছেন, বিপ্লবী গার্ডস বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল কাসেম সুলাইমানিকে যারা হত্যা করেছে, সেই অপরাধীদের জন্য ভয়াবহ প্রতিশোধ অপেক্ষা করছে।

এমন পরিস্থিতিতে ইরাকে থাকা মার্কিন নাগরিকদের দ্রুত দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিয়ে বিবৃতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, দ্রুত সময়ের মধ্যে যদি ইরাক থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ফেরা সম্ভব না হয় পার্শ্ববর্তী কোনো দেশে নিরাপদে আশ্রয় নিতে হবে।