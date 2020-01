খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ শেষে অঝোরে কাঁদলেন পুত্রবধূ ও নাতনী

কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ শেষে কেঁদে ফেললেন বেগম জিয়ার ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী এবং কোকোর মেয়ে। বেগম জিয়ার শারীরিক অবস্থা দেখেই তাদের এই কান্না। তারা বলছেন বেগম জিয়ার স্বাস্থ্যের মা’রাত্নক অবনতি হয়েছে।

এর আগে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন কারাবন্দি বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রবেশ করেছেন তার স্বজনরা। রবিবার (৫ জানুয়ারি) বিকেল তিনটায় খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করতে প্রবেশ করেছে তার স্বজনরা।

স্বজনদের মধ্যে যারা রয়েছেন, খালেদা জিয়ার বোন বেগম সেলিমা ইসলাম, ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী শরমিলা শিথি, কোকোর মেয়ে প্রমুখ।