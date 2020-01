পুলিশ সপ্তাহের ২০২০ এর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা : ‘মুজিববর্ষের অঙ্গীকার পুলিশ হবে জনতার’ এ স্লোগান নিয়ে পুলিশ সপ্তাহ-২০২০ এর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ থেকে শুরু হয়েছে পুলিশ সপ্তাহ চলবে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত।

রোববার (৫ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় রাজারবাগপুলিশ লাইন্স মাঠে সুশৃঙ্খল ও নয়নাভিরাম বার্ষিক পুলিশ প্যারেড উদ্বোধন করেন।

এসময় প্রধানমন্ত্রী পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যদের মনোমুগদ্ধকর প্যারেড পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। পরে ১১৮ পুলিশ কর্মকর্তাকে পদক তুলে দেবেন।

এবারের পুলিশ সপ্তাহে প্যারেড অধিনায়ক হিসেবে নেতৃত্ব দেন পুলিশ সদর দফতরের পুলিশ সুপার (এসপি) মো. ছালেহ উদ্দিন। তার নেতৃত্বে পরিচালিত প্যারেডে অংশ নেবেন সহস্রাধিক পুলিশ সদস্য।

সূত্র জানায়, পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে ২০১৯ সালে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ১৪ জনকে বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম), ২০ জনকে রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম) এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদ্ঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃঙ্খলামূলক আচরণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য ২৮ জনকে বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম)-সেবা এবং ৫৬ জনকে রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম)-সেবা প্রদান করা হবে।

পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব এবং পুলিশ মহাপরিদর্শক পৃথক বাণী দিয়েছেন। এছাড়া পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের পাশাপাশি টেলিভিশন ও বেতার চ্যানেলসমূহে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে।

পুলিশ সপ্তাহের অন্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে- ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সম্মেলন, ঊর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের সম্মেলন, ঊর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতির ভাষণ, পুরস্কার বিতরণ (আইজিপি ব্যাজ, শিল্ড প্যারেড, অস্ত্র-মাদক উদ্ধার প্রভৃতি), অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে কর্মরত পুলিশ অফিসারদের পুনর্মিলনী, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আইজিপির সম্মেলন তাদের অনুযোগ ও অভিযোগ শোনা, এবং বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা করার কথা রয়েছে।