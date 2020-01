নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায় কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান

গত ৪ জানুয়ারি ২০২০ রোজ শনিবার নোয়াখালীর সেনবাগের ছিলোনিয়া ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে “ব্লাড &হার্ট” ও ”সৈয়দ হারুন ফাউন্ডেশন” এর উদ্যোগে গতবছরের এস এস সি এবং জে এস সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীৰ্ণ উভয় শ্রেণীতে সর্বোচ্চ নাম্বার পাওয়া ৭ জন করে মোট ১৪ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাপ্ত নাম্বারের ভিত্তিতে নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহব্যাঞ্জক বৃত্তি প্রদান ও ১৫০ জন এস.এস.সি পরিক্ষার্থীদের মাঝে পরিক্ষার সামগ্রী বিতরন করা হয়। একই অনুষ্ঠানে স্থানীয় আর্ত-মানবতার সেবায় নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন “ব্লাড & হার্ট” উদ্যোগে ২০২০ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হবে।অনুষ্ঠানের শুভ উদ্ভোদন করেন, ছিলোনিয়া ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি জনাব ভিপি জসিম উদ্দিন চৌধুরী। উক্ত বৃত্তি প্রদান ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক, জনাব হাসান মঞ্জুর। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ হারুন ফাউন্ডেশন” এর প্রতিষ্ঠাতা ও ব্লাড এন্ড হার্টের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, টপস্টার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ হারুন। আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের উপ-সচিব জনাব রফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ছিলোনিয়া ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুস সাত্তার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লায়ন জসিম উদ্দিন সহ বিভিন্ন গন্য-মান্য ব্যাক্তিবর্গ। উক্ত অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করছেন, ব্লাড এন্ড হার্টের সভাপতি মোঃ মোস্তফা কামাল এবং সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন “ব্লাড এন্ড হার্ট” এর যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক- ইসমাইল হোসেন(সাকিব)

Please follow and like us: