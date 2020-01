মাত্র ৫৫ মিনিটেই ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাবে বুলেট ট্রেন

বুলেট ট্রেন বা উচ্চ গতির রেল সেবা চালু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। আর সেটি চালু হলে এবং বিরতিহীনভাবে চললে মাত্র ৫৫ মিনিটে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়া যাবে। আর বিরতি দিলে লাগবে ৭৩ মিনিট। অথচ বর্তমানে স্বাভাবিক সময়ে ৬ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে। বিষয়টি শুনতে অবাক মনে হলেও সেটাই বাস্তব। আর বাংলাদেশ সেই যুগেই প্রবেশ করতে যাচ্ছে।

এই রেলটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩০০ কিলোমিটার গতিতে চলবে এবং প্রতিদিন প্রায় ৫০ হাজার যাত্রী পরিবহন করতে পারবে।

জানা গেছে, ইতোমধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে উচ্চগতির এই রেল সেবার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শেষ করেছে। এ জন্য সম্ভাব্য রুটও নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রায় ৯৭ হাজার কোটি টাকার এই রেল প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের কাজ চলছে।

তবে দুই জন পরিবহন বিশেষজ্ঞ প্রকল্পটিকে ‘উচ্চাভিলাষী’ আখ্যা দিয়েছেন। যেখানে বাংলাদেশ রেলওয়ে এখনও বৈদ্যুতিক রেল সেবা শুরু করতে পারেনি, সেখানে উচ্চ গতির রেল পরিচালনার সক্ষমতা আছে কী না তা নিয়ে তারা প্রশ্ন তুলেছেন।

প্রকল্পটির পরিচালক মো. কামরুল আহসান একটি গণমাধ্যমকে বলেছেন, ‘এ বছরের এপ্রিলের মধ্যে প্রকল্পের বিস্তারিত নকশা প্রণয়নের কাজ শেষ হবে।’

সম্প্রতি তিনি বলেন, ‘তখন আমরা এই প্রকল্পের জন্য একটি ডিপিপি (প্রকল্প উন্নয়ন প্রস্তাব) প্রস্তুত করবো। সেইসঙ্গে তহবিল সংগ্রহের কাজও করবো।’

তিনি আশা করেন যে, ২০২০ সালের মধ্যেই জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় প্রকল্পটি উপস্থাপন করা যাবে।

কামরুল আহসান জানান, এই রেলের জন্য যাত্রীদের কিলোমিটার প্রতি ১০ টাকা ভাড়া ধার্যের কথা বলেছেন পরামর্শকরা। সেই অনুযায়ী ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে একজন যাত্রীর প্রায় ২ হাজার টাকা ভাড়া লাগবে। তবে এ নিয়ে আরও বিশ্লেষণ করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেন উল্লেখ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে শোভন চেয়ারের ভাড়া ৩৪৫ টাকা এবং এসি চেয়ারের ভাড়া ৬৫৬ টাকা। এ ছাড়া ঢাকা-চট্টগ্রাম ফ্লাইটের ভাড়া ২৫০০-৩০০০ টাকার মধ্যে।

কামরুল ইসলাম জানান, প্রস্তাবিত রেলপথে মোট ছয়টি স্টেশন রয়েছে। সেগুলো হলো- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, ফেনী, পাহাড়তলি এবং চট্টগ্রাম।