মানুষ দেখলেই জড়িয়ে ধরছে ভয়ার্ত প্রাণীগুলো

দাবানলে জ্বলছে অস্ট্রেলিয়া। কোনোভাবেই এই প্রাকৃতিক দু’র্যোগ সামলাতে পারছে না দেশটির সরকার। সবাই প্রার্থনা করছে যেন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। দুই মাসের বেশি ধরে চলা ভয়াবহ দাবানলে প্রায় ৫০ কোটি বন্যপ্রা*ণী মা’রা গেছে। আর নি’হত হয়েছেন প্রায় ৩০ জন মানুষ। দাবানল এখনো বেড়েই চলেছে। ইতিমধ্যেই দেশটির ৬ রাজ্যের ৪ টিই দাবানলের কবলে পড়েছে।

সবচেয়ে বিপদে আছে বনের বাসিন্দা পশুরা। চারদিক থেকে এমনভাবে আ’গুন তাদের এমনভাবে ঘিরে ধরছে যে, পালানোর সুযোগটাও পাচ্ছে না! অসংখ্য প্রা*ণী কোনোমতে পালিয়ে জনবসতিতে চলে এসেছে। অস্ট্রেলিয়ার মানুষজন এই দূর্গত প্রা*ণীদের আশ্রয় দিয়েছে। তাদের চিকিৎসা এবং খাবারের ব্যবস্থাও করে দিচ্ছে মানুষ। সেই ভয়ার্ত পশুগুলো মানুষ দেখলেই এখন জড়িয়ে ধরছে! বোবা মুখে ভাষা ফোটে না, কিন্তু কাতর আর্তিতে চাইছে সাহায্য।

দ’গ্ধ-অর্ধদ’গ্ধ প্রা*ণীগুলোর ছবি-ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্ব মিডিয়া। যেই দেখছে, তার চোখ বেয়ে নেমে আসছে জলের ধারা। নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যে ৩৬ লাখ হেক্টর জমি পুড়ে গেছে যা ইউরোপের দেশ বেলজিয়ামের থেকেও বড়। কুইন্সল্যান্ডে ২ লাখ ৫০ হাজার হেক্টর জমি পুড়ে গেছে। এছাড়া ভিক্টোরিয়া অঙ্গরাজ্যে ৮ লাখ ২০ হাজার হেক্টর বনাঞ্চল পুড়ে গেছে। এই ভয়াবহ দাবানল মোকাবেলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে অস্ট্রেলিয়ার সরকার। তবুও থামছে না আ’গুনের ভয়াবহতা।