যেভাবে হ’ত্যা করা হয় কাসেম সোলাইমানিকে, ভিডিও ভা’ইরাল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হা’ম’লার শি’কার হয়েছেন ইরানের শীর্ষ জেনারেল কাসেম সোলাইমানি। শুক্রবার ভোরে এই না’রকী’য় হ’ত্যাকা’ণ্ড ঘটে।

সোলাইমানিকে নৃ’শং’সভাবে হ’ত্যার পর মুহূর্তের ভিডিও শনিবার প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান ও রাশিয়ার সংবাদমাধ্যম রাশিয়া টুডে। যেটি এরইমধ্যে ভা’ইরা’ল হয়ে গেছে।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, শুক্রবার ইরাকের বাগদাদ বিমানবন্দরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নি’র্দে’শে রকেট হা’ম’লা চালিয়ে ইরানের আল-কুদস ফোর্সের প্রধান ও বিপ্লবী গার্ডস বাহিনীর কমা’ন্ডার মেজর জেনারেল কাসেম সোলাইমানি ও ইরানের মিলিশিয়া নেতা আবু মাহদি আল মুহানদিসকে হ’ত্যা করা হয়।

এর এক সপ্তাহ আগে বাগদাদে মার্কিন দূতাবাস চত্বরে হাজার হাজার ইরাকির হা’ম’লা চালানোর পর এ বিষয়ে ইরানকে দা’য়ী করে ওয়াশিংটন। এই নিয়ে দুই দেশের মধ্যে তী’ব্র উত্তে’জনার মধ্যে এই হা’ম’লা চালানো হলো।

আরেকটি ভিডিও প্রকাশ করেছে রাশিয়া টুডে। ভিডিও দিয়ে রাশিয়া টুডের খবরে বলা হয়েছে, কুদস ফোর্সের প্রধান লেবানন থেকে বাগদাদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেছেন। হা’ম’লার সময় ইরাকি মিলিশিয়া কমা’ন্ডার আবু মাহদি আল-মোহান্দেসের সঙ্গে একই গাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন কাসেম

ভিডিওতে দেখা গেছে, হা’ম’লাস্থল থেকে ধোঁ’য়ার কু’ণ্ড’লি উঠছে এবং বি’ধ্ব’স্ত গাড়িতে আ’গু’ন জ্ব’লছে। বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার সময় সোলাইমানির গাড়িতে আ’ঘা’ত হানে দু’টি উচ্চ ক্ষ’ম’তাসম্পন্ন মি’সা’ইল।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল জানায়, প্রায় নিঃ’শব্দ এমকিউ-৯ রিপার ড্রো’ন দিয়ে হা’ম’লা চালানো হয় সোলেমানির গাড়িবহরে। অ’ত্যাধু’নিক প্র’যু’ক্তিসম্পন্ন এ ড্রো’নটিকে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও ভ’য়ং’কর বলে মনে করা হয়।

‘হা’ন্টার-কি’লার’ বলে পরিচিত ড্রোনটি পাঠানো হয়েছিল কাতারে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড হেডকোয়ার্টার থেকে। এটি একই সঙ্গে হা’ম’লা ও ঘটনার ভিডিওচিত্র পাঠাতে স’ক্ষ’ম। ৬৪ মিলিয়ন ডলার (৫৪৩ কোটি টাকা প্রায়) মূল্যের হাইটেক ড্রোনটিতে চারটি লেজার গাইডেট হেলফায়ার ক্ষে’পনা’স্ত্র ছিল।

এতে অন্তত ১৭ কেজি বি’স্ফো’রক থাকে যা, খুব সহজেই একটি ট্যাং’ক ধ্বং’স করতে স’ক্ষ’ম। ড্রোনটি এতটাই শ’ব্দহী’নভাবে উড়তে পারে যে শি’কা’র তার বি’প’দের কথা ঘু’ণাক্ষ’রেও বুঝতে পারবে না।

দু’জন ক্রুর পরিচালনায় ড্রোনটি প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২৩০ মাইল বেগে য’মদূতের মতো এসে হাজির হয় সোলেমানিদের গাড়ির ওপর। হা’ম’লা চালায় বিশেষভাবে তৈরি হে’লফা’য়ার আর৯এক্স ‘নিনজা’ ক্ষে’পনা’স্ত্র দিয়ে।

এ মি’সা’ইলের শে’ষভাগে ছয়টি পাখা থাকে যা ল’ক্ষ্যব’স্তুতে আ’ঘা’ত হা’নার আ’গমু’হূর্তে বের হয়। এটি ল’ক্ষ্যব’স্তুর ওপর সুনিপুণভাবে আ’ঘা’ত হা’নতে সাহায্য করে ও বি’স্ফো’রণের ব্যাপ্তি কমিয়ে ছি’ন্নভি’ন্ন করে ফেলে শি’কা’রকে।

ইরানের বিপ্লবী গার্ডস বাহিনীর বিদেশি অ’ভিযা’নের দায়িত্ব আল-কুদস ফোর্সের। ৬২ বছর বয়সী নি’হ’ত সোলাইমানি ছিলেন এই বাহিনীর প্রধান। হা’ম’লায় বি’প্ল’বী গার্ডসের পাঁচ ও হাশেদের পাঁচ সেনা নি’হ’ত হয়েছেন।