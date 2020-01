শিবগঞ্জে শিক্ষার্থীদের খাতা দিলেন —-মেয়র মানিক

বগুড়ার শিবগঞ্জে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় উৎসাহিত করতে তাদের হাতে খাতা তুলে দিলেন পৌর মেয়র তৌহিদুর রহমান মানিক। শনিবার উপজেলার পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে উৎসবমুখর পরিবেশে পৌর এলাকার সকল শিক্ষার্থীদের দুটি করে খাতা তুলে দেওয়া হয়। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আলমগীর কবির। শনিবার সকালে উপজেলার পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও বানাইল মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম দিন দেড় হাজার শিক্ষার্থীর মাঝে খাতা প্রদান করা হয়। এসময় পৌর মেয়র বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী দেশব্যাপী বছরের প্রথম দিনই শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিয়ে তাদের স্কুলমুখী করার এক যুগান্তকারি পদক্ষেপ নিয়েছেন। অনেক পরিবার আছে যাদের ছেলেমেয়ে বই পেলেও খাতা কেনার জন্য সমস্যায় পড়ে। বিষয়টি বিবেচনা করে পৌর এলাকায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে দুটি করে খাতা বিতরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পর্যাক্রমে পৌর এলাকার ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাড়ে ১২ হাজার শিক্ষার্থীকে দুটি করে খাতা দেওয়া হবে। এর মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজী খাতা এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দুটি করে অংক খাতা দেওয়া হবে। পৌর মেয়র তৌহিদুর রহমান মানিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খাতা উৎসবে অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজার রহমান মোস্তা, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিজ্জাকুল ইসলাম রাজু এবং শিবগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাজুল ইসলাম। প্রধান অতিথি উজেলা নির্বাহী অফিসার আলমগীর কবির বলেন, ‘সমাজের বিত্তবান, হিতৈষী ও শিক্ষানুরাগী মানুষ যদি এমন উদ্যোগ দেখে উৎসাহিত হন তাহলে কোথাও শিক্ষার্থীদের সংকটে পড়তে হবে না। শিবগঞ্জ পৌর মেয়রের এই উদ্যোগ অন্যান্য এলাকার জনপ্রতিনিধিদের উৎসাহিত করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।’ এছাড়া একই অনুষ্ঠানে উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিজ্জাকুল ইসলাম রাজু এক হাজার ২০০ শিক্ষার্থীকে একটি করে কলম প্রদানের ঘোষণা দেন।

জিএম মিজান শিবগঞ্জ

বগুড়া প্রতিনিধি

