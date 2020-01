ঢাকা: ৪০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরু হয়েছে শনিবার সকাল ১০টা থেকে। পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আইন নেছারউদ্দিন জানিয়েছেন, ৪ থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত বিসিএসের আবশ্যিক লিখিত পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হবে।

শনিবার (৪ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত সারাদেশের ১৯টি কেন্দ্রে এবং ঢাকার ১২টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে। অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।

পিএসসির রেকর্ড অনুযায়ী, দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি চাকরিপ্রার্থী আবেদন করেন ৪০তম বিসিএসে। এই বিসিএসে ৪ লাখ ১২ হাজার ৫৩২ জন প্রার্থী আবেদন করেন। কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পিএসসির অধীনে এতসংখ্যক আবেদন আগে কখনো জমা পড়েনি।

গত ২৫ জুলাই ৪০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এতে মোট ২০ হাজার ২২৭ জন পাশ করেন। পাশ করা প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। গত ৩ মে সারাদেশে একযোগে ৪০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় ৪ লাখ ১২ হাজার ৫৩২ চাকরিপ্রার্থী অংশ নেন। ৪০তম বিসিএসে মোট ১ হাজার ৯০৩ জন ক্যাডার নিয়োগ দেওয়ার কথা রয়েছে। এর মধ্যে ক্যাডার অনুসারে প্রশাসনে ২০০, পুলিশে ৭২, পররাষ্ট্রে ২৫, করে ২৪, শুল্ক আবগারিতে ৩২ ও শিক্ষা ক্যাডারে প্রায় ৮০০ জন নিয়োগ দেয়া হতে পারে। পদ সংখ্যা বাড়তে পারে।