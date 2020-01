কুড়িগ্রামের চিলমারীতে নৈশ প্রহরীকে হত্যা করে নগদ ক্যাশসহ ২২ লক্ষ টাকার মালামাল লুট করেছে দুর্বৃত্তরা

আনোয়ার হোসেন, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : তারিখ-০৬.০১.২০ইং

কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলার জোড়গাছ বাজারে নৈশপ্রহরী এরশাদুল হক(৫৫) কে হত্যা করে ৩টি দোকানে ডাকাতি করে নগদ ক্যাশসহ প্রায় ২২ লক্ষ টাকার মালামাল লুটিয়ে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। এসময় দোকানে থাকা সিসি ক্যামেরাও ভেঙ্গে নিয়ে যায় তারা।

রোববার গভীর রাতে উপজেলার রমনা ইউনিয়নের জোড়গাছ বাজারে এ ঘটনা ঘটে। জোড়গাছ বাজার কমিটির সেক্রেটারী ও রমনা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মুকুল জানান, পরিকল্পিতভাবে এই বাজারে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। আনুমানিক রাত ৩টার দিকে ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। এসময় দুর্বৃত্তরা নৈশ প্রহরী এরশাদুল হক(৫৫) কে বাজারের মকবুলের চায়ের দোকানের সামনে একটি বাঁশের মধ্যে দু হাত-পা বেঁধে মুখে গামছা গুজিয়ে তাকে শ^াসরোধ করে হত্যা করে। নিহত এরশাদুল হক জোরগাছ ইউনিয়নের ভট্টপাড়া গ্রামের মৃত মফিজল হকের ছেলে। তিনি প্রায় ১০ বছর ধরে এই বাজারে পাহারাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। নিহত এরশাদুল হকের পরিবারে তার স্ত্রী ও চার কন্যা রয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা।

মিজানুর রহমান আরো জানান, দুর্বৃত্তরা বাজারের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী নজির হোসেন, ফারুক মিয়া ও লাবু বুক স্টোরের সার্টারের তালা ভেঙ্গে ভিতরের মালামালসহ নগদ ক্যাশ লুট করে। পরে পুলিশ সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে এসে ফারুক মিয়ার দোকান থেকে এক পাটি জুতা জব্দ করে ও লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যায়।

সবচেয়ে বড় ক্ষতির শিকার ব্যবসায়ী নজির হোসেন জানান, তার গালামালের দোকানের ভল্ট ভেঙ্গে দুর্বৃত্তরা নগদ ১৫ লক্ষ টাকা ও ৩ থেকে ৪ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে গেছে। এসময় তার দোকানে থাকা সিসি ক্যামেরাও ভেঙ্গে নিয়ে যায়। অপর ব্যবসায়ী ফারুক মিয়া জানান, তার দোকান থেকে নগদ দেড় লাখ টাকাসহ প্রায় ৩ লক্ষ টাকার মালামাল লুট করে। লাবু বুক স্টোরের মালিক লিটন জানান, তার ভল্ট থেকে সাড়ে ৯ হাজার টাকা ও মালামাল নিয়ে গেছে।

এ ব্যাপারে চিলমারী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো: আমিনুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, এ ঘটনায় চিলমারী থানায় মামলা হয়েছে। নৈশ প্রহরীর লাশ ময়না তদন্তের জন্য কুড়িগ্রামে মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার সাথে জড়িতদের দ্রুত খুঁজে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

