কুড়িগ্রামে ২য় দফা শৈত্য প্রবাহ শুরু আজ তাপমাত্রা ৯ দশমিক ৬ডিগ্রি সে. যা গোটা দেশে সর্বনি¤œ

আনোয়ার হোসেন, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : তারিখ-০৬.০১.২০ইং

কুড়িগ্রামে ২য় দফা শৈত্য প্রবাহ শুরু হওয়ায় ফের জেলার মানুষের দুর্ভোগ বাড়তে শুরু করেছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় স্থানীয় আবহাওয়া অফিস জানায়, কুড়িগ্রামে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা গোটা দেশে সর্বনি¤œ। তবে এ তাপমাত্রা আরো কমতে পারে বলে অফিসের কর্মকর্তা সুবল চন্দ্র জানিয়েছেন। এদিকে, শৈত্য প্রবাহের সাথে হিমেল হাওয়ায় ঠান্ডার প্রকোপ বেড়ে গেছে। ফলে জনমানুষের দুর্ভোগ আবারো বৃদ্ধি পেয়েছে। গরম কাপড়ের অভাবে অত্যাধিক শীত কষ্টে পড়েছে শিশুসহ বৃদ্ধরা। সকাল থেকে সুর্যের মুখ দেখা না যাওয়ায় ঠান্ডার মাত্রা বেড়েই চলছে। কুয়াশা কম থাকলেও ঘন মেঘে আচ্ছন্ন গোটা জনপদ। এ কারণে আবারো বিপাকে পড়েছে এ জেলার নদী তীরের মানুষসহ শ্রমজীবীরা। প্রথম দফা শৈত্য প্রবাহে জেলা প্রশাসন থেকে শীতার্তদের শীতবস্ত্র বিতরণ করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। হলোখানা ইউনিয়নের রহিম মিয়া জানায়, ঠান্ডায় হামার হাত পাও টাডায়, বাইরে থাকা যায় না খুব কষ্টে আছি, একনা গরম কাপড় পাইলে ভাল হইলো হয়। জেলা প্রশাসক মোছা. সুলতানা পারভীন জানান, প্রথম দফা শৈত্য প্রবাহে ৬০হাজার কম্বল বিতরণ করেছি যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

