মধুখালীতে গণপিটুনিতে এক অটো চোর নিহত

আনোয়ারুল ইসলাম জামিল, ফরিদপুর প্রতিনিধিঃ আজ রবিবার ভোররাতে ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার জাহাপুর ইউনিয়নের এলাহীপুর গ্রামের একটি মাঠের মধ্যে অটো চুরি করে পালানোর সময় গণপিটনিতে এক অটো চোর নিহতের ঘটনা ঘটেছে বলে মধুখালী থানা ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে। নিহত ওই অটো চোরের নাম মনির হোসেন নুরু (৩৮), পিতা ফেলু শেখ। বাড়ী ফরিদপুরের সদর উপজেলার করিমপুর এলাকায়। এব্যাপারে নিহতের পিতা বাদী হয়ে অজ্ঞাত আসামী দিয়ে একটি হত্যা মামলা করেছে।

মধুখালী থানা পুলিশ ও জাহাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ইসহাক আলী জানান রবিবার ভোর রাতে ইউনিয়নের এলাহিপুর গ্রামের বাবু শেখের বাড়ী থেকে শিকল কেঁটে অটো নিয়ে নিয়ে পালানোর সময় স্থানীয় কয়েক গ্রামের লোক চারদিকে ঘিরে এলাহিপুর একটি মাঠের মধ্যে চোরকে ধরে গণপিটুনি দিয়ে ফেলে রেখে যায়। লোকজনের চিৎকার শুনে স্থানীয় চৌকিদার সমীর কুমার দাশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে মধুখালী থানাকে অবহিত করে তাকে উদ্ধার করে মধুখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চিকিৎসারত ডাক্তার তাকে মৃত্য বলে জানান।

এ ব্যাপারে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সহকারী সার্জন ডা. সাজেদুর রহমান বলেন হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু ঘটেছে।

মধুখালী থানার পরিদর্শক (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম জানান একটি অটো চুরি করে পালানোর সময় জনতার গণপিটুনিতে তার মৃত্যু হয়েছে। একটি হত্যা মামলা হয়েছে। আইনগত ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

