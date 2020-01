সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কম্বল বিতরণ করলেন উপমন্ত্রী শামীম

সোমবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত নড়িয়া উপজেলার পৌরসভাসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন ঘুরে বেগম আশ্রাফুন্নেছা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে তিনি এ কম্বল বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত উপস্থিত ছিলেন নড়িয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান একেএম ইসমাইল হক, শরীয়তপুর সদরের ইউএনও ও (অতিরিক্ত দায়িত্ব নড়িয়া) মাহবুর রহমান শেখ, অ্যাডিশনাল এসপি (নড়িয়া সার্কেল) মোহাম্মদ কামরুল হাসান, নড়িয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান একেএম ইসমাইল হক, নড়িয়া পৌরসভার মেয়র মো. শহিদুল ইসলাম বাবু রাড়ী, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাছান আলী রাড়ী, সাধারণ সম্পাদক মাস্টার হাসানুজ্জামান খোকন, নড়িয়া উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মো. জাকির হোসেন ব্যাপারী, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নাজমা আক্তার ।

এ সময় জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা ও জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।