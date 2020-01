আন্তর্জাতিক ডেস্ক: শুক্রবার বাগদাদে মার্কিন হাম’লায় ইরানের কুদস ফো’র্সের প্রধান কাসেম সোলাইমানিসহ ১০ জন নিহ’ত হন। এরপর থেকেই অ’গ্নিগ’র্ভ হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্য। দ্রু’ত ঘ’নিয়ে আসছে যু’দ্ধের মেঘ। এ পরিস্থি’তিতে ইরান জানিয়েছে, ২০১৫ সালের পর’মাণু চুক্তি তারা মানবে না। ইরানের এই সিদ্ধান্তে সিঁদুরে মেঘ দেখছে গোটা বিশ্ব। প্রশ্ন জেগেছে, তাহলে কি আণবিক বো’মা তৈরির পথে হাঁটছে ইরান?

২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের চা’পেই পর’মাণু চুক্তিতে সায় দিয়েছিল ইরান। তবে সোলাইমানির মৃ’ত্যুর পর পাল্টে গিয়েছে পরিস্থি’তি। নিষেধা’জ্ঞা ভে’ঙে ইরান এবার পরমাণু অ’স্ত্র তৈরির চেষ্টা শুরু করতে পারে। আর তা হলে ভবিষ্যতে ওই অঞ্চলে আণবিক যু’দ্ধের আশ’ঙ্কা আরও জো’রদার হবে। এদিকে, উত্তে’জনা আরও বাড়িয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

টুইটে তাঁর হুঁশি’য়ারি,ইরানের ৫২টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে টা’র্গেট করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ইরানের পক্ষ থেকে মার্কিনি সম্পদ বা কর্মকর্তাদের ক্ষ’তি করার চেষ্টা করলে, পাল্টা সেইসব গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় হাম’লা চালাবে মার্কিন সেনা।

সিএনএন জানিয়েছে, রবিবার তেহরানে ক্যাবিনেট মিটিংয়ের শেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে পরমাণু চুক্তি আর মানা হবে না। ২০১৬ চুক্তিটি ব’লবৎ হয়। এর ফলে সমস্ত পার’মাণবিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয় ইরান। পা’ল্টা সে দেশের উপর থেকে অর্থনৈতিক নিষেধা’জ্ঞা তুলে নিতে রাজি হয় যুক্তরাষ্ট্র।

ইরানের সরকারি টিভি চ্যানেলে দেওয়া এক বিবৃতিতে ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি বলেছেন,পরমাণু চুক্তি অনুযায়ী গবেষণায় অনেক নিষেধা’জ্ঞা মেনে চলতাম। কিন্তু ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান আর কোনও বিধিনি’ষেধ মেনে চলতে বাধ্য নয়।

এদিকে, দেশ থেকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিদেশি সেনাদের বহি’ষ্কার করার প্রস্তাবে সিলমোহর দিয়েছে ইরাকের সংসদ। পাল্টা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশি’য়ারি দিয়েছেন যে এই পদক্ষে’প গ্রহণ করলে অর্থনৈতিক নিষেধা’জ্ঞার মু’খে পড়তে হবে ইরাককে। সব মিলিয়ে, মধ্যপ্রাচ্যে ক্র’মেই বাড়ছে যু’দ্ধের আশ’ঙ্কা। এবং এর প্রভা’ব যে গোটা বিশ্বজুড়ে পড়বে তা বলাই বাহুল্য।