‘ইরানকে ভ’য় দেখাবেন না’, আমেরিকার চোখে চোখ রেখে হুঁ’শিয়ারি রৌহানির

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুঁ’শি’য়ারির সামনে মাথা না নুই’য়ে পা’ল্টা হু’মকি দিল ইরান। জানাল, ইরানকে ভ’য় দেখিয়ে লাভ হবে না।মার্কিন ড্রো’ন হা’নার বদ’লা নিলে ইরানের ৫২টি এলাকা আমেরিকা গুঁ’ড়িয়ে দেবে বলে টুইটে হুঁ’শি’য়ারি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তার জবাবে ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রৌহানি তাঁর টুইটে লিখেছেন, ‘‘ইরানকে কখনও ভ’য় দেখাবেন না।’’ সোমবার জেনারেল সোলেমানির শেষকৃ’ত্যে আবে’গরু’দ্ধ হয়ে কেঁ’দে ফেলেন ইরানি প্রেসিডেন্ট।

রৌহানি ইরানের রাজনীতিতে কিছুটা মধ্যপ’ন্থী বলেই পরিচিত। তাঁর চেয়েও চ’ড়া সুর শোনা গিয়েছে ইরানের নতুন সেনাকর্তা জেনারেল ইসমাইল ঘানির গলায়। মার্কিন ড্রো’ন হানায় নিহ’ত ইরানের সেনাকর্তা জেনারেল কাসেম সোলেমানির স্থ’লাভিষি’ক্ত হয়েছেন তিনি। ঘানি বলেছেন, ‘‘আল্লার সাহায্য নিয়ে শহি’দ সোলেমানির অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করবে ইরান। সোলেমানির শহি’দ হওয়ার বদ’লা নিতে আমেরিকাকে এই অঞ্চল থেকে হ’ঠি’য়ে দেবে।’’

ইরান বহু দিন ধ’রেই লা’গোয়া দেশগুলি থেকে মার্কিন সেনা স’রিয়ে নেওয়ার দাবিতে সর’ব। ইরানের সেই দাবির পালে আরও হাওয়া লেগেছে রবিবার, বাগদাদ থেকে মার্কিন সেনা সরা’নোর জন্য ইরাকি পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব পাশ হওয়ায়। ইরাকি পার্লামেন্টে গৃহীত সেই প্রস্তাব দু’দেশকেই মে’নে চলতে হবে বলে বাগদাদে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে জানিয়েছেন ইরাকের তদারকি প্রধানমন্ত্রী আবদেল আবদুল মাহদি।

ইরাকে এই মুহূর্তে ৫ হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে।