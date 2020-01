টেবিলের শীর্ষে উঠতে চট্টগ্রামের প্রয়োজন ১৬৭

এ ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন চট্টগ্রাম অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। অন্যান্য ম্যাচে সফলতার মুখ দেখলেও এ ম্যাচে খুব একটা আলো ছড়াতে পারেনি লিটন দাস-আফিফ হোসেন জুটি। ব্যক্তিগত ৯ রানে ফিরে যান আফিফ। এরপর ইরফান শুক্কুর রান আউট হন ১৮ করে।

বার দুয়েক জীবন পেয়ে অর্ধশতক পূর্ণ করেন লিটন দাস। তিনি ৫৬ করে সাজঘরে ফেরার পর শোয়েব মালিক ফেরেন ২৮ রানে। শেষদিকে আন্দ্রে রাসেলের ২০ ও ফরহাদ রেজার ২১ রানের ক্যামিওতে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৬৬ রান পর্যন্ত যেতে পারে রাজশাহী।

চট্টগ্রামের হয়ে বল হাতে আলো ছড়িয়েছেন রুবেল হোসেন ও জিয়াউর রহমান। দুজনেই পেয়েছেন তিনটি করে উইকেট।