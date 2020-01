ঢাবি ছাত্রী ধর্ষণ স্কেচ করে ধর্ষককে সনাক্তের প্রস্তাব

মঙ্গলবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে ঢাবির ওই শিক্ষার্থীকে দেখতে যান মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের জানান, মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম সে অত্যন্ত সাহসী। সে যেটি করেছে তা সাহসের পরিচয় দিয়েছে বটে।

নাসিমা বেগম বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভুক্তভোগী ছাত্রী আসামিকে দেখলে চিনতে পারবে। যেহেতু সে আসামির চেহারার একটি বর্ণনা দিতে পারছে, অবিলম্বে একটি স্কেচ এঁকে আসামি সনাক্ত ও গ্রেফতারের ব্যবস্থা যাতে করা হয়- তদন্ত দলকে তা বলেছি।

ভুক্তেভোগী ছাত্রীর সাহস ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, মেয়েটি দেরি না করে ঢাকা মেডিকেলে গিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। আলামত নষ্ট হতে দেয়নি। এখন পরীক্ষা করে ডিএনএ মিলিয়ে প্রকৃত ধর্ষককে সনাক্ত করা কঠিন হওয়ার কথা নয়।

এ সময় ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালের পরিচালক এ কে এম নাসির উদ্দিন বলেন, ভুক্তভোগী ওই ছাত্রীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। সাত সদস্যের মেডিকেল বোর্ড চাইলে আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যে তাকে ছাড়পত্র দেয়া যেতে পারে।