তানোরে উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্র¯ত্তর স্থাপন ও শীতবস্ত্র বিতরণ

আলিফ হোসেন, তানোর

রাজশাহীর তানোরে মুজিববর্ষ উপলক্ষে উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্র¯ত্তর স্থাপন ও অসহায় শীতার্তদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। এদিন তানোর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মথুরাপুর আদিবাসী পল্লীর অসহায় হতদরিদ্র শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়েছে। চলতি বছরের ৬ জানুয়ারী সোমবার সন্ধ্যায় স্থানীয় সাংসদ আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধূরীর পক্ষ থেকে তার প্রতিনিধি ও উপজেলা চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়না এসব শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান আবু বাক্কার ও সোনিয়া সরদার, প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান ও তানোর পৌর যুবলীগের সভাপতি রাজিব সরকার হিরো প্রমূখ।

অন্যদিকে একই দিন সকালে ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অর্থায়নে তানোরের চাঁন্দুড়িয়া ইউপির গাগরন্দ পাকা রাস্তা থেকে গাগরন্দ গোরস্থান পর্যন্ত হেরিংবন্ড রাস্তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্থানীয় সাংসদের পক্ষ থেকে তার প্রতিনিধি ও উপজেলা চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়না। এছাড়াও একই দিন তানোরের কাঁমারগা ইউপির চৌবাড়িয়া মালশিরা মিশুক স্ট্যান্ড থেকে মালশিরা দুর্গামন্দির পর্যন্ত হেরিংবন্ড রাস্তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্থানীয় সাংসদের পক্ষ থেকে তার প্রতিনিধি ও উপজেলা চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়না।

এদিকে একই দিন তানোর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোছা ঃ নাসরিন বানুর বিদায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তানোর উপজেলা চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়না। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আবু বাক্কার ও সোনিয়া সরদার, বাধাইড় ইউপি চেয়ারম্যান আতাউর রহমান, তালন্দ ইউপি জেয়ারম্যান আবুল কাশেম ও পাঁচন্দর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন প্রমূখ। অপরদিকে শীত মৌসুমের শুরু থেকে তিনি বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে মানবতার ফেরিওয়ালা হয়ে পথে-প্রান্তরে বিচরণরত পথশিশু, মানষিক ভারসাম্যহীন ও ভিক্ষুকদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিয়েছেন। অথচ এর আগে এমন উদ্যোগ কেউ নেয়নি। এসব শীতবস্ত্র পেয়ে অনেকে আবেগাপ্লুত হয়ে আনন্দ অশ্র“ ফেলেছে। #

