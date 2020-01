প্রভার পর এবার সোশ্যাল মিডিয়াতে বিকিনি পরে নাচের ভিডিও মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশের অভিনেত্রী এভ্রিল

এবার ইনস্টাগ্রামে বিকিনি পরে নাচের ভিডিও পোস্ট করে এই শীতেও খোলামেলা পোশাক পরে উষ্ণতা ছড়িয়ে চলেছেন এভ্রিল।

ভিডিওতে দেখা যায় একটি ইংরেজি গানের সুরে নেচে চলেছেন তিনি। শনিবার এভ্রিলের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা এই ভিডিওটি এরই মধ্যে ১৬ হাজারেরও অধিকবার দেখা হয়েছে। কমেন্টের ঘরের নানা রকম মন্তব্য করছেন নেটিজনরা।

এর আগেও বিকিনি পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে তার খোলামেলা পোশাকের ছবি। ছবিতে রঙ বেরঙের বিকিনি পোশাকে একটি সুইপিং পুলের পাশে তাকে পোজ দিতে দেখা গেছে।

২০১৭ সালের ২৯ শে সেপ্টেম্বর মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশের সেরার মুকুট মাথায় নিয়েও সেখান থেকে সরে আসতে হয় তাকে। তবে প্রতিযোগিতায় না জিতেও মিডিয়াতে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। এখন নিয়মিতই অভিনয় করছেন টিভি নাটক-টেলিছবিতে।