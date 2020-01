ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে কুড়িগ্রামে সাংবাদিক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

আনোয়ার হোসেন, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : তারিখ-০৭.০১.২০ইং

আগামী ১১ জানুয়ারি জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন সফল করতে কুড়িগ্রামে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের নিয়ে ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টায় সিভিল সার্জন অফিসে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশনে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা: হাবিবুর রহমান, হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: জাকির উল ইসলাম, সাবেক সিভিল সার্জন ডা: লোকমান হাকিম প্রমুখ। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। কুড়িগ্রামে এবার ৯টি উপজেলায় ১হাজার ৮৭২টি কেন্দ্রে ৬-১১মাস বয়সী ২লাখ ৯১ হাজার ৭৮৩জন শিশু এবং ১২-৫৯ মাস বয়সী ৩৪হাজার ৮৪০জন শিশুকে নীল ও লাল রঙের ক্যাপসুল খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

