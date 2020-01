রাজারহাটে কলেজ ছাত্রী অপহরণ

এ.এস লিমন রাজারহাট(কুড়িগ্রাম)প্রতিনিধিঃ- তাং-০৭-০৭-২০২০ইং।

কুড়িগ্রামের রাজারহাটে ঘড়িয়ালডাঙ্গা ইউপির কিশামত নাখেন্দা এলাকার কলেজ পড়ুয়া এক ছাত্রীকে অপহরণ করা হয়েছে।

অভিযোগ সুত্রে জানা যায়, গাইবান্দা জেলার গোবিন্দগঞ্জ এলাকার জিতু চন্দ্র রায়(২৭) গত বুধবার ০১-০১-২০২০ তারিখ ওই ছাত্রী সরকারি মীর ইসমাইল হোসেন কলেজ যাওয়ার পথে অটোরিকশা যোগে জিতু চন্দ্র রায়(২৭) অজ্ঞাত ২/৩ জন সহ অপহরণ করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় ছাত্রীর বাবা রাজারহাট থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছে।

পুলিশ সূত্র জানা যায়, রাজারহাট উপজেলার ঘড়িয়ালডাঙ্গা ইউপির কিশামত নাখেন্দা এলাকার অমল চন্দ্র রায় (৩৮) এর কন্যা প্রতিমা রানী( ১৭)।অপহৃতা প্রতিমা রানী সরকারি মীর ইসমাইল হোসেন এর এইচ এস সি ১ম বর্ষের ছাত্রী। মেয়েকে হারিয়ে তার দরিদ্র মা-বাবা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

ওই ছাত্রীর বাবা জানান, জিতু চন্দ্র রায় আমার মেয়েকে কলেজ যাওয়া -আসার পথে বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখাইয়া আসছিল এবং প্রায় সময় ০১৭৯৬৮২২৭৪১ দিয়ে উত্তক্তা করত। এ বিষয়টি আমার মেয়ে পরিবারে লোকজন ও আমাকে অবগত করেন। এ ঘটনায় আসামী ক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় বিয়ের প্রলোভন দেখায় এবং উত্তক্তা করে। তাই জিতু চন্দ্র রায় প্রতিমা রানীকে অপহরণ করেছে বলে আমার ও পরিবারের লোকজনের ধারণা।

এ ব্যাপারে রাজারহাট থানার অফিসার ইনচার্জ কৃষ্ণ কুমার সরকার বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি অভিযোগ হয়েছে। অপহৃত ছাত্রীকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।#