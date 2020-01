এ.এস লিমন রাজারহাট(কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি:- তাং-০৭-০৭-২০২০ইং।

কুড়িগ্রামের রাজারহাটে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় উপজেলা অফিসার্স ক্লাবে রাজারহাট উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহা: যোবায়ের হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহিদ ইকবাল সোহরাওয়ার্দ্দী বাপ্পি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন- উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আশিকুল ইসলাম মন্ডল সাবু, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছাঃ ইয়াসমিন বেগম, ইউপি চেয়ারম্যান মো.এনামুল হক, মোহাম্মদ আলী সদদার,আবুল কালাম আজাদ, রবীন্দ্রনাথ কর্মকার, নুরুজ্জামান হক বুলু, অধ্যক্ষ সফিকুল ইসলাম রানা, জেলা পরিষদের সদস্য আব্দুস ছালাম, প্রেসক্লাব রাজারহাটের প্রচার সম্পাদক এ.এস. লিমনসহ উপজেলার সকল কর্মকর্তা- কর্মচারী এতে অংশ নেন।

