শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের লক্ষে ঐতিহ্যবাহী নবীগঞ্জ ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসায় মতবিনিময়

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের লক্ষ্যে সোমবার বেলা ১২টায় নারায়ণগঞ্জ বন্দরের ঐতিহ্যবাহী নবীগঞ্জ ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসার গভর্ণিং বডি’র মতবিনিময় সভা মাদ্রাসা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন গভর্ণিং বডি’র সভাপতি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোঃ আফজাল হোসেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হোসেন সরাই,সহকারি অধ্যাপক মোঃ ওবায়েদউল্লাহ,আরবী প্রভাষক এ এইচ এম মহসিন উদ্দিন,মোঃ সোহরাব আলী,বাংলা প্রভাষক এটিএম আবদুস সোবহান,পৌরনীতি প্রভাষক মোঃ আমিনুল হক,ইংরেজী প্রভাষক বিল্লাল হোসেন ভূইয়া,সিনিয়র মৌলভী মোবারক উল্লাহ,সিনিয়র শিক্ষক খলিলুর রহমান,এ এস এম ইউসূফ,মোঃ জয়নাল কবির,মোঃ বদরুল আলম,এস এম কামরুজ্জামান,মোঃ নেছারউদ্দিন,সহকারি মৌলভী মোঃ সালাহউদ্দিন,সহকারি শিক্ষক মরিয়ম আক্তার,ইবি প্রধাণ মফিজুল ইসলাম,জুনিয়র মৌলভী মোঃ শফিউল্লাহ,ইবি শিক্ষক নাজমা আক্তার,খন্ডকালীন শিক্ষক সুরাইয়া আক্তার ও মাহফুজা আক্তারসহ পরিচালনা পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

