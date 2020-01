সাড়ে পাঁচশ কোটির টাকার ড্রোন দিয়ে হ’ত্যা করা হয় কাসেম সোলাইমানিকে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গত সপ্তাহে বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামার আগেই ইরানের কুদস বাহিনীর প্রধান জেনারেল সোলাইমানির ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার লেবাননের রাজধানী বৈরুতে মার্কিন ঘাঁটি প্রথম সোলাইমানির সফর পরিকল্পনা জানতে পারে।

এরপরই দ্রুত সোলাইমানিকে হ’ত্যার ছক ক’ষে ফেলে মার্কিন গোয়েন্দারা। হা’ম’লার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিমান থেকে নামার পর সোলাইমানির মাথার ওপর চ’ক্ক’র দিয়েছিল লেজার গাইডেড ড্রো’ন। নি’বি’ড়ভাবে প’র্যবে’ক্ষণ করা হচ্ছিল তার প্রতিটি প’দক্ষে’প।

মার্কিন সেনাবাহিনীর সাবেক বিশেষ অভিযান বিশেষজ্ঞ ব্রেট ভেলিচোভিচ জানান, দ্য রিপার নামের এই ড্রোনটির দাম ছয় কোটি ৪০ লাখ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৫৫১৯১৩৭৬৫০ টাকা)। জেনারেল অ্যা’টো’মিকস নির্মিত এই ড্রো’নটির দুটি পাখা মাত্র ২০ মিটার চওড়া। হা’ম’লার আগে ১০ মিনিট ধরে সোলাইমানি ও তার সঙ্গীদের ওপর নজর রাখছিল শ’ক্তিশা’লী সে’নস’র থাকা ড্রোনটি।

রিপারের শ’ক্তিশা’লী ক্যামেরার মাধ্যমে সোলাইমানি বিমান থেকে নামার পর কোন গাড়িতে উঠেছেন, গাড়ির কোন পাশে বসেছেন তাও দেখা গেছে। এমনকি তার গায়ের জামার রঙটি কী ছিল তাও স্পষ্ট বোঝা গেছে। দুটি গাড়ির বহরের মধ্যে সোলাইমানির গাড়িটি ছিল সামনে। বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার সড়কে ওঠার পর সামনের গাড়িতে দুটি এবং পেছনের গাড়িতে দুটি রকেট হা’ম’লা চালানো হয় ড্রো’ন থেকে।