স্কাউটস মেম্বারশীপ ও ইউনিট রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে কুড়িগ্রামকে বাংলাদেশের প্রথম জেলা হিসেবে ঘোষণা করায় প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত

আনোয়ার হোসেন, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : তারিখ-০৭.০১.২০ইং

অনলাইনে শতভাগ স্কাউটস মেম্বারশীপ ও ইউনিট রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় কুড়িগ্রামকে বাংলাদেশের প্রথম জেলা হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মঙ্গলবার সকাল ১১টায় জেলা প্রশাসন কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রেস ব্রিফিং-এ ঘোষনা পত্র পাঠ করেন জেলা প্রশাসক মোছা: সুলতানা পারভীন। এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো: হাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জিলুফা সুলতানা, স্কাউটসের সামিউল হক নান্টু, মো: শাহাবুদ্দিন, খায়রুল আনম, কুড়িগাম প্রেসক্লাবের সভাপতি এ্যাড. আহসান হাবীব নীলু প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুড়িগ্রাম প্রেসক্লাবের বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অর্ধশত সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

