আত্রাইয়ে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর আত্রাইয়ে উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৮ জানুয়ারি দিনব্যাপী আত্রাই উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পাথাইলঝাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

আত্রাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ ছানাউল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. জিল্লুর রহমান।

অনুষ্ঠানে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. হাফিজুর রহমান, মো. হারুন উর রশিদ, উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইন্সট্রাক্টর শাহ আলম, সহকারী ইন্সট্রাক্টর আ খ ফররুখ আহম্মেদসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, সহকারি শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. হাফিজুর রহমান জানান, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির আয়োজনে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০১৯-এর আয়োজন করা হয়। এতে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

‘ক, ‘খ ও ‘গ তিনটি গ্রুপে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরমধ্যে প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ‘ক গ্রুপ, পঞ্চম শ্রেণি থেকে ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত ‘খ গ্রুপ এবং অষ্টম শ্রেণি থেকে ১০ শ্রেণি পর্যন্ত ‘গ গ্রুপ। ইভেন্টগুলোর মধ্যে শিক্ষাবিষয়ক প্রতিযোগিতায় ছিল বঙ্গবন্ধুকে জানো বাংলাদেশকে জানো, উপস্থিত অভিনয়, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, কেরাত, শিশুসাহিত্য:ধারাবাহিক গল্প বলা। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ছিল নজরুলসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, ছড়া গান, ভাব সঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, হামদ /নাত,। এছাড়াও ছিল নৃত্য, চিত্রাঙ্কন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোগিতায় উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। আর প্রতিযোগিতার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন আত্রাই উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসাররা। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।#