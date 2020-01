ডোমারে ২৪৩টি কেন্দ্রে ভিটামিন “এ” ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে

গোপাল চন্দ্র রায়-ডোমার(নীলফামারী)প্রতিনিধিঃ- নীলফামারীর ডোমার উপজেলায় এবারে ৪৬হাজার শিশুকে ২৪৩টি অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্রে ভিটামিন “এ” প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

৬মাস থেকে এক বছর বয়সী ৫হাজার ২শত এবং এক বছর থেকে ৫বছর বয়সী ৪০হাজার ৮শত শিশুকে আগামী ১১জানুয়ারী জাতীয় ভিটামিন “এ” প্লাস ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে ডোমার উপজেলার ১০ইউনিয়ন ও পৌরসভায় ২৪০টি অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্রে সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভিটামিন “এ” প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

এ ছাড়াও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্তর, ডোমার বাসষ্ট্যান্ড ও ডোমার রেলওয়ে ষ্টেশনে অতিরিক্ত ৩টি কেন্দ্রে ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে বলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইব্রাহিম।

