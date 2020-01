পুলিশ সপ্তাহে পুনাকের শীর্ষস্থানে বগুড়া, সম্মাননা দিলেন আইজিপি

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশ সপ্তাহে বাংলাদেশ পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির (পুনাক) কার্যক্রমের শীর্ষস্থানের পুরস্কার জিতলো পুনাক বগুড়া। বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বগুড়া জেলা পুলিশ সুপার আলী আশরাফ ভূঞা।

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার পুলিশ হবে জনতার’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবারের ন্যায় এবারও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা এবং আনন্দমুখর পরিবেশে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস মাঠে বর্ণাঢ্য পুলিশ প্যারেডের মধ্য দিয়ে ‘পুলিশ সপ্তাহ-২০২০’ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সারাদেশের বিভিন্ন পুলিশ ইউনিটের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কন্টিনজেন্ট এবং পতাকাবাহীদলের নয়নাভিরাম প্যারেড পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

এসময় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) এর স্টল পরিদর্শন এবং পুলিশ সদস্যদের সাথে কল্যাণ প্যারেডে অংশগ্রহণ করেন।

পুলিশ সপ্তাহের বিভিন্ন ইভেন্টের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির (পুনাক) বার্ষিক সমাবেশ ও আনন্দমেলা ২০২০।

গত মঙ্গলবার রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে বাংলাদেশ পুলিশ অডিটোরিয়ামে পুনাকের অনুষ্ঠানে ২০১৯ এ সার্বিক কার্যক্রম এবং নতুন বস্ত্র তৈরী কাজ বিবেচনা করে সারাদেশের মধ্যে ‘পুনাক বগুড়া’ প্রথম স্থান অর্জন করেছে। ২য় স্থানে পুনাক সাতক্ষীরা এবং পুনাক খুলনা ৩য় স্থানের পুরস্কার পেয়েছে।

পুনাক বগুড়ার সভানেত্রী রোমানা আশরাফের হাতে প্রথম পুরষ্কার (সম্মাননা ক্রেস্ট) তুলে দেন বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী বিপিএম (বার)।

পুনাক বগুড়ার সাধারণ সম্পাদক মুঞ্জুরী ইসলাম বলেন, গতবছর আমরা সারাদেশে ২য় স্থান অর্জন করেছিলাম। এবার জেলা পুলিশ আলী আশরাফ ভূঞা এবং পুনাক সভানেত্রী রোমানা আশরাফের একান্ত চেষ্টায় আমরা সারাদেশে প্রথম স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। ‘আমাদের ২০১৮ সালে ১৩৮ রকমের বস্ত্রশিল্প ছিল। সবার চেষ্টায় ২০১৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৬ টি। আমাদের এই চেষ্টা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। ‘আমাদের মোট সদস্য এখানে ৪২জন। আমরা বস্ত্র তৈরীর পাশাপাশি সামাজিক কার্যক্রম যেমন- শীতার্তদের শীতবস্ত্র বিতরণ, দরিদ্র মেধাবীদের সহায়তা, বিধাবঞ্চিত শিশুদের পাশে দাঁড়ানোসহ সকল ভালো কাজে অংশগ্রহণের চেষ্টা করে থাকি।

