বড়াইগ্রামে জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড উদ্বোধন

অমর ডি কস্তা, নাটোর প্রতিনিধি: নাটোরের বড়াইগ্রামে ৪১তম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড উদ্বোধন করেছেন নাটোর-৪ (বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর) আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস। বুধবার সকালে উপজেলার বনপাড়া সেন্ট যোসেফস স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে তিন দিনব্যাপী বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের উদ্বোধন করেন।

‘জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে উপজেলার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ অংশগ্রহণ করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বিভিন্ন স্টলের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হয়।

উপজেলা নির্বাহি অফিসার আনোয়ার পারভেজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা অনার্স কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা, প্রভাষক মোয়াজ্জেম হোসেন বাবলু, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রউফ, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রেজাউল হক, সেন্ট যোসেফস স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক বেনেডিক্ট গমেজ প্রমূখ।