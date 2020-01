বড়াইগ্রাম সার্কেলের এএসপি হারুন-অর-রশিদ পেলেন ‘আইজিপি ব্যাজ’

অমর ডি কস্তা, নাটোর প্রতিনিধি: পুলিশ বিভাগে প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ পুলিশ এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পুরস্কার হিসেবে ‘আইজিপি’স এক্সেমপ্ল্যারি গুড সার্ভিসেস ব্যাজ অর্থাৎ আইজিপি ব্যাজ পেয়েছেন নাটোরের বড়াইগ্রাম সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. হারুন-অর-রশিদ। পুলিশ সপ্তাহ-২০২০ উপলক্ষে ছয়টি বিশেষ ক্যাটাগরির মধ্যে দুটিতে মনোনীত প্রার্থী হিসেবে কৃতিত্ব অর্জন করেন নাটোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার) আকরাম বিশ্বাস এবং বড়াইগ্রাম সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. হারুন-অর-রশিদ। মঙ্গলবার ঢাকায় পুলিশ সপ্তাহ ২০২০ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী তাদেরকে নিজ হাতে ব্যাজ পরিয়ে কৃতিত্বের এই পুরস্কার তুলে দেন।

বড়াইগ্রাম সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হারুন-অর-রশিদ এর এই কৃতিত্বে অভিনন্দন জানিয়েছেন নাটোর-৪ (বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর) আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস, উপজেলা আ’লীগের সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস প্রেস, বনপাড়া পৌর মেয়র কেএম জাকির হোসেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আ’লীগের স্বাস্থ্য-জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডা. সিদ্দিকুর রহমান পাটোয়ারী, ভাইস চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা ও সুরাইয়া আক্তার কলি, বড়াইগ্রাম কেন্দ্রীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং বড়াল বার্তার সম্পাদক ও প্রকাশক অমর ডি কস্তা, সাধারণ সম্পাদক ও বড়াল পত্রিকার সম্পাদক পিকেএম আব্দুল বারি, সহ-সাধারন সম্পাদক ও জয়যাত্রা টেলিভিশনের নাটোর জেলা প্রতিনিধি গোলাম সাকলাইন শুভ, দপ্তর সম্পাদক ও বাংলার চোখ প্রতিদিনের প্রধান সম্পাদক মাসুদ রানা সোহেলসহ অন্যান্য সাংবাদিক সদস্যরা।

