যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফাইনাল আগামী ১১ জানুয়ারি, শনিবার

কলেজ বিশ^বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফাইনাল ও পুরস্কার বিতরণ আগামী ১১ জানুয়ারি, শনিবার বিকেলে রাজধানীর এফডিসিতে অনুষ্ঠিত হবে। ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি ও ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির যৌথ আয়োজনে প্রতিযোগিতার শ্লোগান- আর নয় নিরবতা, বিতর্কে আসুক সচেতনতা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক, এমপি। বিশেষ অতিথি থাকবেন ব্র্যাক বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ এবং ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির পরিচালক ড. শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত¦ করবেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি’র চেয়ারম্যান জনাব হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ।

‘বিতর্ক অন্বেষণ’ শিরোনামে গ্র্যান্ড ফাইনালের প্রতিযোগিতার বিষয়- কেবলমাত্র পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নয়, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যশিক্ষার অভাবে নারীর মর্যাদা ক্ষুন্ন হচ্ছে। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা শেষ করে গ্র্যান্ড ফাইনালে সরকারি দল হিসেবে রংপুর বিভাগ ও বিরোধী দল হিসেবে ঢাকা বিভাগের বিতার্কিকরা অংশগ্রহণ করবে।