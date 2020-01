কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে এক গরু পাচারকারীকে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ

আনোয়ার হোসেন, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি: তারিখ-০৯.০১.২০ইং

কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের কাউয়ার চর গ্রামের হাফিজ উদ্দিনের ছেলে সাজু মিয়া (৩৫) কে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ। বুধবার ভোররাতে দাঁতভাঙ্গা সীমান্তের ১০৫৭ আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলারের কাছে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানায়, ভোররাতে একদল গরু ব্যবসায়ী কাঁটাতারের উপর দিয়ে আরকির মাধ্যমে গরু পারাপার করছিল। এসময় ভারতের কুকুরমারা বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের ধাওয়া করলে গরু ব্যবসায়ীরা পালিয়ে যাওয়ার সময় বিএসএফ সদস্যরা সাজু মিয়াকে আটক করে নিয়ে যায়। এব্যাপারে জামালপুর ৩৫-বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়েক লে. কর্ণেল এসএম আজাদ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, এ বিষয়ে পতাকা বৈঠকের জন্য বিএসএফকে পত্র পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

Please follow and like us: