কুড়িগ্রামে ২য় দফা শৈত্য প্রবাহ কমলেও দুর্ভোগ কমেনি শিশুসহ বৃদ্ধ মানুষের

আনোয়ার হোসেন, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি: তারিখ-০৯.০১.২০ইং

কুড়িগ্রামে ২য় দফা শৈত্য প্রবাহ কমতে শুরু করেছে। তবে বৃহস্পতিবার ভোররাতে বৃষ্টিপাত হওয়ায় সকালে শীতের তীব্রতা কমেছে। তবে জন-মানুষের দুর্ভোগ এখনও কমেনি। প্রচন্ড শীতে এখনও নি¤œ আয়ের মানুষ, শিশু ও বৃদ্ধসহ সকলেই চরম বিপাকে। এদিকে, জেলা প্রশাসন থেকে শীতার্ত কয়েকজন বৃদ্ধা মানুুষের মাঝে বুধবার বিকেলে শীতবস্ত্র হিসেবে লেপ প্রদান করা হয়।এছাড়াও ইতোমধ্যে ৬০ হাজার কম্বল বিতরণ করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তবে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হলেও তা অনেকেই এখনও পাননি বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। রাজারহাট কৃষি আবহাওয়া অফিস সুত্র জানায়, বৃহস্পতিবার ১০ টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বৃহস্পতিবার ভোররাতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ রেকর্ড করা হয় ১ দশমিক ২ মিলিমিটার। কুড়িগ্রামের সদর উপজেলার চরটাপু ভেলাকোপা গ্রামের মজিরন বেওয়া জানান, হামাক কাইয়ো এলাও শীতের এখনা কাপড়ও দেয় নাই বা। তোমরা এখনা ব্যবস্থা করি দেও। উলিপুর উপজেলার হাতিয়া অনন্তপুর গ্রামের দসিমত উল্লাহ জানান, হামার চেয়ারম্যান শীতের কম্বল দিছে হামরা তাক পাই নাই। নতুন আইসপে তারপর বলে দেবে। কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক মোছা: সুলতানা পারভীন জানান, ১ম দফা শীতার্ত মানুষকে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি শুকনো খাবারও দেয়া হয়। নতুন করে শীতবস্ত্র এলে তা বিতরণ করা হবে।

